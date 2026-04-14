Macri tomó distancia de Milei: “La Argentina ya tuvo demasiadas improvisaciones”

Resumen para apurados
- Mauricio Macri cuestionó la 'improvisación' del gobierno de Milei durante la cena de la Fundación Pensar en Palermo, reafirmando la identidad técnica y política del PRO.
- El exmandatario equilibró el apoyo al rumbo económico con críticas a la gestión. El evento mostró fragmentación interna por la ausencia de gobernadores y figuras clave del partido.
- El PRO busca posicionarse como el 'saber hacer' necesario para completar el plan libertario hacia 2027, intentando recuperar protagonismo frente al avance de La Libertad Avanza.
En un gesto de reafirmación del PRO como identidad política propia, Mauricio Macri reapareció en la cena de la Fundación Pensar con un mensaje cargado de advertencias para el oficialismo. Desde la Sociedad Rural de Palermo, el ex mandatario cuestionó el estilo de gestión actual al afirmar que el país "ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones" y subrayó la necesidad de planificación técnica.
Acompañado por la plana mayor del partido, Macri buscó equilibrar el apoyo al rumbo económico con una crítica a las formas del Gobierno. “El PRO no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo”, remarcó.
Además instaló la idea de que su espacio posee el "saber hacer" del que carecería La Libertad Avanza.
Por su parte, María Eugenia Vidal, titular de la Fundación, reforzó la mirada a largo plazo. “Queremos ser protagonistas del próximo paso”, dijo al apuntar a un plan de gobierno para la próxima década. El evento también contó con la voz de Jorge Macri, quien reivindicó el modelo de gestión porteño como un baluarte de "orden y respeto por las reglas".
El encuentro dejó, sin embargo, señales de fragmentación interna. Mientras figuras como Cristian Ritondo y Fernando de Andreis acompañaron al ex presidente, fueron notorias las ausencias de los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, además de Diego Santilli, lo que evidencia las tensiones en el armado territorial del espacio frente al avance libertario.