Macri tomó distancia de Milei: “La Argentina ya tuvo demasiadas improvisaciones”

En un gesto de reafirmación del PRO como identidad política propia, Mauricio Macri reapareció en la cena de la Fundación Pensar con un mensaje cargado de advertencias para el oficialismo. Desde la Sociedad Rural de Palermo, el ex mandatario cuestionó el estilo de gestión actual al afirmar que el país "ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones" y subrayó la necesidad de planificación técnica.