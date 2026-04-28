Macri, en la Fundación Libertad: "Siento que el populismo se está acabando en la región"

Durante la cena anual de la Fundación Libertad, el ex presidente Mauricio Macri analizó el panorama político latinoamericano y aseguró que existe un cambio de ciclo cultural. En un diálogo con el escritor Álvaro Vargas Llosa, Macri afirmó que la sociedad está virando hacia los valores del esfuerzo y la iniciativa privada. “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”, afirmó.