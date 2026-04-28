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Macri, en la Fundación Libertad: "Siento que el populismo se está acabando en la región"

El ex mandatario puso el foco en la crisis de Venezuela, al calificar el proceso actual no como un destino, sino como un "punto de partida".

El ex presidente Macri resaltó que la sociedad regional ahora prioriza la meritocracia. El ex presidente Macri resaltó que la sociedad regional ahora prioriza la meritocracia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauricio Macri afirmó que el populismo termina en la región durante la cena de la Fundación Libertad en Buenos Aires, resaltando un giro hacia el esfuerzo y la iniciativa privada.
  • En diálogo con Álvaro Vargas Llosa, Macri analizó la crisis de Venezuela, elogió a María Corina Machado y vinculó el proceso regional con el avance de ideas liberales en Argentina.
  • Macri proyecta a América Latina como una zona de desarrollo basada en seguridad jurídica y leyes modernas, augurando un futuro de estabilidad democrática y crecimiento estratégico.
Resumen generado con IA

Durante la cena anual de la Fundación Libertad, el ex presidente Mauricio Macri analizó el panorama político latinoamericano y aseguró que existe un cambio de ciclo cultural. En un diálogo con el escritor Álvaro Vargas Llosa, Macri afirmó que la sociedad está virando hacia los valores del esfuerzo y la iniciativa privada. “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”, afirmó.

El ex mandatario puso el foco en la crisis de Venezuela, al calificar el proceso actual no como un destino, sino como un "punto de partida" hacia la transición. En este escenario, destacó el liderazgo de María Corina Machado, quien participó del evento mediante un mensaje grabado. 

“Corina batalló como una gladiadora frente a un Gobierno que la persiguió. Su ejemplo permitió que los venezolanos recuperen la esperanza de salir del punto de no retorno”, señaló Macri, al insistir en la necesidad de un calendario electoral transparente para restablecer la democracia.

Macri también vinculó este fenómeno regional con el presente argentino, donde sostuvo que las "ideas de la libertad" están ganando terreno. Según su visión, conceptos como la meritocracia y la seguridad jurídica -antes "tapados" por el discurso populista- son hoy los motores que conducen al desarrollo. 

“La confianza se genera con leyes modernas y perseverancia”, concluyó, al proyectar a América Latina como una zona de paz con oportunidades estratégicas en el nuevo escenario global.

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