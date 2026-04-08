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El PRO aprovecha la grieta libertaria y Mauricio Macri lanzará su propio armado electoral

Este fin de semana, el ex presidente desembarcará en Resistencia para una charla política y una cumbre con el gobernador radical Leandro Zdero.

Mauricio Macri recorrerá el interior del país. Mauricio Macri recorrerá el interior del país.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauricio Macri inicia este fin de semana en Chaco y Corrientes el armado electoral del PRO para distanciarse de La Libertad Avanza ante la caída de imagen del Gobierno nacional.
  • El plan surge por el retroceso de Milei en los sondeos y denuncias judiciales. Macri busca blindar el sello propio con apoyo de gobernadores radicales y cuadros técnicos de Vidal.
  • Esta estrategia busca recuperar autonomía frente al avance libertario y contempla una posible alianza con Larreta en CABA para retener el control territorial en las elecciones.
Resumen generado con IA

Mauricio Macri detectó una ventana de oportunidad en la crisis de crecimiento de La Libertad Avanza. El retroceso de la imagen presidencial en los sondeos, sumado a las denuncias judiciales contra figuras del entorno de la Casa Rosada y la parálisis del consumo, revitalizaron las ambiciones del PRO.

El ex presidente no pierde tiempo. Este fin de semana desembarcará en Resistencia para una charla política y una cumbre con el gobernador radical Leandro Zdero. Lo acompañarán sus armadores de confianza, Ezequiel Sabor y Humberto Schiavoni, con la misión de "regularizar los distritos" y blindar el sello propio frente a la marea libertaria. Tras Chaco, la comitiva cruzará a Corrientes para cerrar filas con el radicalismo local.

El partido activa sus distintas alas

En la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal busca dar contenido programático con una cena que reunirá a los cuadros técnicos del espacio.

En tanto que Soledad Martínez comanda la mesa directiva con el foco puesto en retener los municipios gobernados por el PRO y recuperar terreno en los que hoy domina el kirchnerismo o LLA.

Además, ante la amenaza de Karina Milei en la Capital, el macrismo abrió canales de diálogo con Horacio Rodríguez Larreta para una posible PASO que unifique el voto no peronista bajo la estructura de Jorge Macri.

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