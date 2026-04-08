El PRO aprovecha la grieta libertaria y Mauricio Macri lanzará su propio armado electoral

El ex presidente no pierde tiempo. Este fin de semana desembarcará en Resistencia para una charla política y una cumbre con el gobernador radical Leandro Zdero. Lo acompañarán sus armadores de confianza, Ezequiel Sabor y Humberto Schiavoni, con la misión de "regularizar los distritos" y blindar el sello propio frente a la marea libertaria. Tras Chaco, la comitiva cruzará a Corrientes para cerrar filas con el radicalismo local.