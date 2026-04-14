Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en Tucumán para este martes por la mañana, con ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
- El fenómeno afectará a la capital y zonas aledañas hasta el mediodía. Se estiman valores de precipitación de hasta 30 mm y vientos que pueden superar los 60 kilómetros por hora.
- La persistencia del mal tiempo obliga a extremar precauciones y asegurar objetos. Aunque la alerta cesará por la tarde, se espera que el impacto climático continúe hasta la noche.
A estas alturas del año, ya no pareciera novedad la advertencia sobre un nuevo temporal en Tucumán. Las tormentas azotaron la provincia los últimos meses, bajo el aviso de alertas climáticas que hoy vuelven a reiterarse. Tras un período de tregua de apenas unos días, el Jardín de la República se encuentra bajo una notificación por fenómenos de nivel amarillo.
El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) anunció que la provincia volverá a enfrentarse a las precipitaciones en un martes marcado por la alarma climática que llama a atener precaución. De acuerdo con la entidad climática, se esperan abundantes lluvias que arreciarán, acompañadas de fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica. Estos eventos pueden causar daños y paralizar las actividades cotidianas, por lo que se recomienda contar con un plan de contingencia.
Localidades afectadas por la alerta en Tucumán
El comunicado emitido a través del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN rige para gran parte del norte argentino, donde Tucumán se mantiene en el área de advertencia de nivel amarillo, la alerta más leve de todas.
Las localidades afectadas suman gran parte de la jurisdicción provincial: Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, San Miguel de Tucumán, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y de Tafí Viejo.
Horarios de la tormenta en Tucumán
En todos estos sectores, el frente climático se instalará por la mañana. De acuerdo con el reporte del SMN, este lapso comprenderá entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, momento duante el cual se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, aunque algunas localmente fuertes.
El aviso del organismo oficial detalla lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. La entidad climática precisa que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros”.
La alerta cederá por la tarde, aunque el pronóstico de mal tiempo persistirá hasta la noche. Se esperan temperaturas máximas de 24°C y mínimas de 21°C.
Recomendaciones del SMN
Ante el fuerte temporal, el Servicio Meteorológico Nacional proporcionó algunas recomendaciones: