Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

El Servicio Metetorológico Nacional (SMN) advirtió la primera jornada de alertas de la semana para Tucumán.

¿Cuándo comienzan las tormentas en Tucumán? ¿Cuándo comienzan las tormentas en Tucumán? (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en Tucumán para este martes por la mañana, con ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
  • El fenómeno afectará a la capital y zonas aledañas hasta el mediodía. Se estiman valores de precipitación de hasta 30 mm y vientos que pueden superar los 60 kilómetros por hora.
  • La persistencia del mal tiempo obliga a extremar precauciones y asegurar objetos. Aunque la alerta cesará por la tarde, se espera que el impacto climático continúe hasta la noche.
Resumen generado con IA

A estas alturas del año, ya no pareciera novedad la advertencia sobre un nuevo temporal en Tucumán. Las tormentas azotaron la provincia los últimos meses, bajo el aviso de alertas climáticas que hoy vuelven a reiterarse. Tras un período de tregua de apenas unos días, el Jardín de la República se encuentra bajo una notificación por fenómenos de nivel amarillo.

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) anunció que la provincia volverá a enfrentarse a las precipitaciones en un martes marcado por la alarma climática que llama a atener precaución. De acuerdo con la entidad climática, se esperan abundantes lluvias que arreciarán, acompañadas de fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica. Estos eventos pueden causar daños y paralizar las actividades cotidianas, por lo que se recomienda contar con un plan de contingencia.

Localidades afectadas por la alerta en Tucumán

El comunicado emitido a través del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN rige para gran parte del norte argentino, donde Tucumán se mantiene en el área de advertencia de nivel amarillo, la alerta más leve de todas.

Las localidades afectadas suman gran parte de la jurisdicción provincial: Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, San Miguel de Tucumán, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y de Tafí Viejo.

Horarios de la tormenta en Tucumán

En todos estos sectores, el frente climático se instalará por la mañana. De acuerdo con el reporte del SMN, este lapso comprenderá entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, momento duante el cual se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, aunque algunas localmente fuertes.

El aviso del organismo oficial detalla lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. La entidad climática precisa que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros”.

La alerta cederá por la tarde, aunque el pronóstico de mal tiempo persistirá hasta la noche. Se esperan temperaturas máximas de 24°C y mínimas de 21°C.

Recomendaciones del SMN

Ante el fuerte temporal, el Servicio Meteorológico Nacional proporcionó algunas recomendaciones:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

    • Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
    Tamaño texto
    Comentarios
    NOTICIAS RELACIONADAS
    Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

    Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

    Alerta climática en abril: avanza La Niña y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

    Alerta climática en abril: avanza La Niña y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

    ¿Cómo estará el tiempo este martes 14 de abril en Tucumán? Preocupante pronóstico

    ¿Cómo estará el tiempo este martes 14 de abril en Tucumán? Preocupante pronóstico

    Alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento este sábado 11 de abril

    Alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento este sábado 11 de abril

    Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

    Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

    Lo más popular
    Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
    1

    Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

    Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
    2

    Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

    Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento
    3

    Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

    Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas
    4

    Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas

    “El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
    5

    “El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

    El acusado de un crimen en La Costanera debería haber estado cumpliendo arresto domiciliario
    6

    El acusado de un crimen en La Costanera debería haber estado cumpliendo arresto domiciliario

    Más Noticias
    Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

    Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

    Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

    Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

    Pueblos fantasma: Villa Alicurá existió siete años; desapareció, pero nunca se fue

    Pueblos fantasma: Villa Alicurá existió siete años; desapareció, pero nunca se fue

    Protesta y represión tras las inundaciones: vecinos de La Madrid prevén más acciones

    Protesta y represión tras las inundaciones: vecinos de La Madrid prevén más acciones

    Docentes de la UNT evalúan realizar un paro por tiempo indefinido

    Docentes de la UNT evalúan realizar un paro por tiempo indefinido

    Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

    Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

    Chikungunya: se suman los contagios y ya hay 155 casos en Tucumán

    Chikungunya: se suman los contagios y ya hay 155 casos en Tucumán

    Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

    Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

    Comentarios