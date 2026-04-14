Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) anunció que la provincia volverá a enfrentarse a las precipitaciones en un martes marcado por la alarma climática que llama a atener precaución. De acuerdo con la entidad climática, se esperan abundantes lluvias que arreciarán, acompañadas de fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica. Estos eventos pueden causar daños y paralizar las actividades cotidianas, por lo que se recomienda contar con un plan de contingencia.