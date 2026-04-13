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¿Cómo estará el tiempo este martes 14 de abril en Tucumán? Preocupante pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta este lunes.

¿Cómo estará el tiempo este martes 14 de abril en Tucumán? Preocupante pronóstico
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este martes 14 de abril en Tucumán, debido a un frente de inestabilidad climática que afectará a toda la provincia.
  • Se prevén lluvias de hasta 30 mm, ráfagas de 60 km/h y granizo. El fenómeno impactará en la Capital y zonas bajas, con temperaturas templadas que oscilarán entre los 19°C y 24°C.
  • Se recomienda extremar precauciones ante posibles anegamientos y descargas eléctricas. El organismo meteorológico mantendrá el monitoreo constante para actualizar el nivel de riesgo.
Resumen generado con IA

 El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este martes una jornada inestable en Tucumán, con tormentas a lo largo de todo el día y probabilidades de precipitaciones elevadas. Además, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia.

De acuerdo al pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas —algunas localmente fuertes— con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Las condiciones se mantendrán durante la tarde, mientras que hacia la noche la probabilidad descenderá a entre el 10% y el 40%.

En cuanto a la temperatura, se prevé una jornada templada, con valores que oscilarán entre los 19°C y una máxima cercana a los 24°C. El viento será leve a moderado, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, rotando del sector sur al norte a lo largo del día.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de áreas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Según el organismo, estas áreas podrán ser afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Asimismo, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros.

Esta información ha sido realizada con el pronóstico emitido a última hora del lunes 13 de abril: la información será actualizada por el SMN durante la madrugada. 

De todos modos, ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas bajo alerta, frente a posibles anegamientos, ráfagas intensas y descargas eléctricas.

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