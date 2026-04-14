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Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió una jornada de eventos climáticos intensos que comprenden a gran parte del norte y el sur dle país.

El SMN advirtió por tormentas y vientos en gran parte del país. El SMN advirtió por tormentas y vientos en gran parte del país. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió hoy alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos intensos en 16 provincias argentinas para prevenir riesgos materiales y humanos ante fenómenos severos.
  • Afectando al NOA, NEA y la Patagonia, se prevén lluvias de hasta 180 mm y ráfagas de 90 km/h. El SMN extendió los avisos previos debido al aumento de la actividad eléctrica y granizo.
  • La magnitud del evento exige seguir recomendaciones de seguridad para minimizar daños. Se espera que la rotación de ráfagas continúe afectando el clima regional en las próximas horas.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una nueva jornada de múltiples fenómenos climáticos extendidos en las zonas que ya estaban bajo alerta. Así, la entidad climática advirtió por tormentas de severa intensidad, así como vientos que alcanzan los niveles de aviso naranja y amarillo, lo que puede poner en peligro a la sociedad, los bienes y el medio ambiente.

Mediante su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN informó que son 16 las provincias que se encuentran bajo alerta climática. Esta advertencia se concentra principalmente en el norte del país, con pronóstico de tormentas intensas, nivel naranja y amarillo que comprenden hasta parte de la región centro. En el sur, el reporte alcanza el nivel amarillo, con ráfagas de riesgosa intensidad.

El NOA bajo alerta amarilla por tormentas 

Tanto el NOA como el NEA están bajo aviso por las severas condiciones climáticas de hoy. La alerta se distribuye en diferentes horarios para las provincias que desde temprano se encontrarán con tormentas con capacidad de daño. En Tucumán y La Rioja, la abundante lluvia acompañada por actividad eléctrica, vientos y copiosa caída de granizo, comenzará a la mañana, entre las 6 y 12 horas y se extenderá solo por este período. En el este y el extremo oeste de Salta, el pronóstico comprende hasta la tarde, al igual que en el occidente de Santiago del Estero.

En estas provincias del NOA, la alerta amarilla advierte tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de persistentes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada. 

Otros pronósticos en Jujuy y Santiago del Estero

En Jujuy hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h y en el este de Santiago dle Estero el alerta se eleva al nivel naranja desde la mañana hasta la tarde con vientos de hasta 90 km/h y precipitaciones que oscilan entre los 80 y 180 mm.

Alerta amarilla y naranja en el NEA 

En la región del NEA, como es el caso de Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, las tormentas se extenderán por toda la jornada. El aviso amarillo es el mismo que en el NOA pero además se suma la alerta naranja por el mismo fenómeno. Toda la extensión de Chaco, el norte de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos están bajo el aviso que comienza por la tarde. Se estiman registros de caída de agua entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada, así como vientos de hasta 90 km/h.

Vientos nivel amarillo en el Sur 

En el sur, los vientos no darán tregua. Una pequeña porción del sur de Mendoza, el oeste de Río Negro, gran parte de Chubut, el este de Santa Cruz y todo Tierra del Fuego, donde también se esperan abundantes lluvias, están bajo aviso amarillo. “El área será afectada por corrientes de aire del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y fogonazos que pueden alcanzar los 90 km/h. A partir de la mañana del martes 14, las ráfagas rotarán al sector Oeste”, indican desde el SMN.

Recomendaciones del SMN 

El SMN proporciona recomendaciones ante los niveles severos de alerta:

1. Evitá salir. 

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. 

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

 4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. 

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. 

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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