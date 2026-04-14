Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

El NOA bajo alerta amarilla por tormentas

Tanto el NOA como el NEA están bajo aviso por las severas condiciones climáticas de hoy. La alerta se distribuye en diferentes horarios para las provincias que desde temprano se encontrarán con tormentas con capacidad de daño. En Tucumán y La Rioja, la abundante lluvia acompañada por actividad eléctrica, vientos y copiosa caída de granizo, comenzará a la mañana, entre las 6 y 12 horas y se extenderá solo por este período. En el este y el extremo oeste de Salta, el pronóstico comprende hasta la tarde, al igual que en el occidente de Santiago del Estero.