Pueblos fantasma: Villa Alicurá existió siete años; desapareció, pero nunca se fue

Había partido desde Monteros muy joven, con una mezcla de necesidad y aventura latiéndole en el pecho. Julio Rojos no sabía entonces que ese viaje hacia el sur argentino, hacia la inmensidad de Neuquén, iba a marcarlo para siempre. “Me encontré en la majestuosa Alicurá, en una zona totalmente aislada”, recordaría años después. Al principio fue el desarraigo, la soledad, el viento frío golpeando fuerte. Pero, poco a poco y casi sin darse cuenta, ese rincón perdido del país se transformó en algo más que un lugar de trabajo para él y muchísimas personas más: se convirtió en hogar.