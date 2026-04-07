Un puerto fantasma que yacía bajo el agua: las ruinas de una popular villa turística que fue arrasada por la laguna

41 años después de la inundación, Epecuén resurgió de las aguas que en algún momento la sepultaron. Caminar hoy, en pleno 2026, por sus calles es una experiencia conmovedora que revela lo que nadie imaginó cuando el líquido comenzó a retirarse. Lo que emergió fueron ruinas cubiertas de una densa capa de sal, árboles inertes que se mantienen en pie como testigos mudos y autos corroídos por el tiempo. La sensación es la de un pueblo detenido, donde todavía se pueden ver los vestigios de una ciudad en la que alguna vez hubo una vida social vibrante y que hoy solo alberga el sonido de los pájaros.