Se reanudaron los comicios en Perú, con Keiko Fujimori como favorita

LIMA, Perú.- Las presidenciales de Perú se reanudaron este lunes después de que problemas logísticos impidieran el voto de decenas de miles de electores, con la derechista Keiko Fujimori como favorita para pasar a un balotaje. La hija del ex presidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene 17% de los votos en un conteo preliminar de la autoridad electoral, con 53% de las actas contabilizadas. Con millones de votos por contabilizar, su rival no está definido y podría ser una sorpresa.