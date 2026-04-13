Quién es Keiko Fujimori: trayectoria, claves y desafíos de su cuarta postulación

En el plano social, su agenda mantiene una orientación conservadora respecto a la familia y el derecho a la vida. Esta postura generó controversias incluso dentro de su entorno íntimo con su hija Kyara Sofía, tras las declaraciones de la candidata sobre el aborto en casos de violación. Respecto a la seguridad nacional, propuso implementar jueces sin rostro y evalúa la salida de organismos internacionales de derechos humanos. “Para derrotar al terrorismo no se necesitó aplicar la pena de muerte, y creo que ahora tampoco. Lo que sí creo es que vamos a tener que salir del Pacto de San José”, dijo la candidata sobre el acuerdo supervisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.