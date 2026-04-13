Quién es Keiko Fujimori: trayectoria, claves y desafíos de su cuarta postulación

Keiko Sofía Fujimori Higuchi es una candidata politica que busca la presidencia de Perú por cuarta vez consecutiva luego de liderar los sondeos de boca de urna en la primera vuelta electoral. La líder de Fuerza Popular atraviesa este proceso electoral bajo un nuevo panorama personal: la ausencia de su padre, Alberto Fujimori, un exmandatario que que falleció en septiembre de 2024.
Su trayectoria política comenzó prematuramente a los 19 años cuando asumió funciones de primera dama ante el escandaloso divorcio de sus progenitores, Fujimori y Susana Higuchi. Desde su nacimiento en Lima en 1975, su formación académica incluyó estudios de administración en Estados Unidos antes de retornar para iniciar su carrera pública. “Nunca estuvo dentro de mis planes ser política. Pero, una vez que tomé la decisión, lo tenía que hacer bien”, dijo Keiko Fujimori explicandose publicamente.
Herencia y legado familiar en el ambito politico para Keiko Fujimori
El ingreso formal a las urnas ocurrió en 2006, luego de que su padre la convocara desde Santiago de Chile para liderar su sector político. En aquel entonces, obtuvo una banca en el Congreso con la votación más alta registrada para un legislador en la historia del país. Desde 2010 dirige el partido Fuerza Popular, plataforma que permitió al fujimorismo transformarse en la bancada mayoritaria del Parlamento en diversos periodos legislativos. En su campaña de 2021, reafirmó este vínculo familiar al declarar: “Tengo el gran honor de anunciar la incorporación de un gran profesor a la escuela Naranja: Alberto Fujimori”.
La estrategia actual se centra en una promesa de estabilidad bajo el lema "Perú con Orden". La candidata defiende el legado del periodo 1990-2000 como una etapa de crecimiento económico y pacificación frente al terrorismo. Durante sus discursos, fustigó a sus detractores asegurando que “han pasado 25 años de gobiernos antifujimoristas, ¿qué hicieron? Nada”. Para justificar su nueva postulación frente a quienes cuestionan su permanencia en la política, ella simplemente esgrime un argumento directo: “No he sido presidenta todavía”.
Denuncias legales y un complejo esquema judicial
Al igual que su progenitor, enfrentó procesos legales complejos que incluyeron periodos de prisión preventiva por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht. La justicia peruana investigó el financiamiento de sus campañas anteriores, aunque a comienzos de este año se confirmó el archivo definitivo de uno de esos expedientes centrales. No obstante, la Fiscalía de la Nación inició recientemente una investigación preliminar contra ella por presunto enriquecimiento ilícito vinculado al administrador de empresas y político peruano Joaquín Ramírez.
En el plano social, su agenda mantiene una orientación conservadora respecto a la familia y el derecho a la vida. Esta postura generó controversias incluso dentro de su entorno íntimo con su hija Kyara Sofía, tras las declaraciones de la candidata sobre el aborto en casos de violación. Respecto a la seguridad nacional, propuso implementar jueces sin rostro y evalúa la salida de organismos internacionales de derechos humanos. “Para derrotar al terrorismo no se necesitó aplicar la pena de muerte, y creo que ahora tampoco. Lo que sí creo es que vamos a tener que salir del Pacto de San José”, dijo la candidata sobre el acuerdo supervisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.