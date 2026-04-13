Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga lideran la primera vuelta

Resumen para apurados
- Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga lideran la primera vuelta presidencial en Perú. Tras los comicios del domingo, ambos irán a balotaje al no alcanzar el 50% de los votos.
- Con 35 candidatos y fallas logísticas que afectaron a miles de votantes, la elección confirma la fragmentación política. Fujimori busca la presidencia por cuarta vez consecutiva.
- El duelo entre figuras de derecha definirá al noveno presidente en una década. El próximo mandatario lidiará con un Congreso dividido, amenazando la estabilidad institucional.
Perú vivió este domingo una de las jornadas electorales más fragmentadas de su historia reciente, con una oferta inédita de 35 postulantes a la presidencia. Tal como anticipaban los sondeos previos, los primeros resultados parciales confirman que ningún candidato alcanzaría el umbral del 50% necesario para consagrarse en primera vuelta, por lo que el escenario se encamina hacia un balotaje.
Con el 48% de las mesas escrutadas, Keiko Fujimori se posiciona al frente con el 17% de los votos, seguida de cerca por Rafael López Aliaga, quien reúne el 15%. En tercer lugar aparece el centrista Jorge Nieto, con el 13%. La estrecha diferencia entre los principales contendientes y la dispersión del electorado mantienen abierta la definición, en un contexto de marcada incertidumbre política.
La jornada estuvo atravesada por dificultades logísticas y operativas. Las urnas abrieron a las 7 de la mañana, aunque se registraron demoras en distintos puntos del país, incluida la capital. Según informó el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, más de 63 mil personas no pudieron emitir su voto por problemas en la distribución del material electoral. “falló la distribución del material electoral”, explicó el funcionario. A lo largo del día, también se reportaron mesas que no se constituyeron a tiempo y ausencias de autoridades designadas.
Frente a esta situación, el organismo electoral dispuso una medida excepcional: quienes no pudieron votar por estos inconvenientes podrán hacerlo este lunes. En total, más de 27 millones de ciudadanos estaban habilitados para participar, tanto dentro del país como en el exterior, en una elección que además definió cargos legislativos.
De confirmarse la tendencia, el balotaje enfrentaría a dos figuras de derecha: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. La líder de Fuerza Popular, de 50 años, vuelve a perfilarse como protagonista de una segunda vuelta, lo que marcaría su cuarta participación consecutiva en esta instancia. En las anteriores ocasiones, fue derrotada por candidatos que luego no lograron completar sus mandatos.
Por su parte, Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular, busca consolidar su crecimiento electoral tras haber quedado fuera del balotaje en su intento previo. Ambos candidatos coinciden en propuestas centradas en el endurecimiento de las políticas de seguridad y en la lucha contra la corrupción, ejes que dominan la agenda pública en medio del aumento del crimen.
El próximo presidente deberá gobernar con un Congreso fragmentado, lo que anticipa dificultades para impulsar reformas y sostener la estabilidad política. En ese marco, el comportamiento del electorado que apoyó a otros candidatos —más del 60% de los votos— será determinante para definir el rumbo del país en una eventual segunda vuelta.