Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga lideran la primera vuelta

La jornada estuvo atravesada por dificultades logísticas y operativas. Las urnas abrieron a las 7 de la mañana, aunque se registraron demoras en distintos puntos del país, incluida la capital. Según informó el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, más de 63 mil personas no pudieron emitir su voto por problemas en la distribución del material electoral. “falló la distribución del material electoral”, explicó el funcionario. A lo largo del día, también se reportaron mesas que no se constituyeron a tiempo y ausencias de autoridades designadas.