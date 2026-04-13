Jornada irregular de elecciones en Perú: por qué el país seguirá votando un día después

Denuncias de la Defensoría y extensión del sufragio

Tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía de Perú denunciaron el retraso en la entrega del material electoral, el cual fue investigado mientras que, para el momento del escrutinio, quedaron 13 centros sin habilitar. De acuerdo con el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, fueron más de 50.000 votantes los que no pudieron ejercer su derecho por falta de envío del material. Como consecuencia, se decidió la extensión de la concurrencia a las urnas.