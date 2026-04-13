Jornada irregular de elecciones en Perú: por qué el país seguirá votando un día después

Resumen para apurados
- El JNE de Perú extendió las elecciones generales hasta el lunes 13 de abril en Lima, debido a graves retrasos y falta de material que impidieron votar a 52.251 ciudadanos el domingo.
- La jornada del domingo colapsó por la falta de boletas y demoras en 187 mesas. Ante el reclamo de candidatos y la Defensoría, se suspendió el escrutinio para garantizar el sufragio.
- Esta medida inédita busca salvaguardar el derecho al voto y fortalecer la democracia. Sin embargo, la pausa en el conteo oficial genera incertidumbre sobre el resultado final.
Los comicios del domingo se volvieron una fecha abrumadora para los votantes peruanos, que se encontraron con largas filas, falta de boletas y mesas de sufragio, un escrutinio lento y la decisión “poco ortodoxa” de darle continuidad al proceso en una sesión excepcional para el país. Los sufragantes, que esperaban seguir el conteo de los votos entrada la noche de ayer, se dieron con que el país continuaría votando incluso un día después.
Perú vive una jornada electoral irregular, con una extensión poco frecuente en los períodos de comicios. Un total de 52.251 personas quedaron sin la posibilidad de votar en las Elecciones Generales del domingo 12 de abril, tras retrasos en la instalación de las mesas y dilaciones en la entrega del material. Esto llevó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente del país, a ampliar el horario de votación hasta el lunes 13 a las 18 horas.
Suspensión de resultados y reclamo de los candidatos
La medida, tomada en un clima de frustración y descontento entre los ciudadanos y candidatos, llevó a la suspensión de la publicación del estado del escrutinio. El conteo daba como resultado provisional el triunfo de la candidata Keiko Fujimori. Ella misma pidió la ampliación del horario para que los 52.251 electores que no habían podido sufragar en Lima, por problemas en la distribución de las boletas, puedan ejercer su derecho ciudadano.
Las Elecciones Generales en Perú estuvieron marcadas por retrasos y demoras en el proceso institucional. Muchos centros de votación no se encontraban habilitados, incluso horas después del inicio oficial anunciado. Esto provocó enormes filas de personas esperando por la apertura de las urnas debido a un retraso en la entrega de material técnico en varios distritos de Lima. Los ciudadanos expresaron su inconformidad a la prensa local, algunos de ellos habían llegado de madrugada debido a otros compromisos.
Denuncias de la Defensoría y extensión del sufragio
Tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía de Perú denunciaron el retraso en la entrega del material electoral, el cual fue investigado mientras que, para el momento del escrutinio, quedaron 13 centros sin habilitar. De acuerdo con el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, fueron más de 50.000 votantes los que no pudieron ejercer su derecho por falta de envío del material. Como consecuencia, se decidió la extensión de la concurrencia a las urnas.
La Defensoría del Pueblo saludó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de extender hasta el lunes la votación en las mesas que no fueron instaladas el domingo, una disposición que “fortalece la democracia” y que calificó de “histórica”. La resolución implicó una suspensión de la publicación de los resultados, que para las 21 horas del domingo ya marcaban la tendencia ganadora de Fujimori.
Reglas estrictas para el lunes de votación de Perú
“Se dispuso que los locales sean los mismos y que la elección se realice en las mismas condiciones de horario, desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, a fin de garantizar el derecho constitucional al sufragio de los citados electores, distribuidos en 187 mesas”, detalló Corvetto.
El JNE instó a que se mantengan la prohibiciones de propaganda electoral, que no se difundan encuestas ni tampoco resultados de conteo rápido. Los medios de comunicación dejaron inmediatamente de publicar el estado del escrutinio y se centraron en la noticia de la ampliación del día del voto.