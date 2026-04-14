Opinión›› PANORAMA TUCUMANO Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresConcepciónLa MadridInflaciónLuis CaputoDarío MonterosJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran... Inundaciones en Tucumán: comenzamos a vivir el costo de postergar lo urgente Recuerdos fotográficos: cómo vivió Tucumán el eclipse de sol de 1952 Recuerdos fotográficos: 2015. Un “monstruo” en el cielo tucumano Recuerdos fotográficos: 1967. Cuando a Palito Ortega le pidieron que no se case en la iglesia de Lules porque “no podían garantizarle seguridad" Lo más popular De Calciopoli a Qatar: el espejo italiano y las sombras del fútbol argentino Existe una inteligencia artificial tan potente que no quieren que la uses Los riesgos hídricos en el Área Metropolitana Cartas de lectores: ¿La Luna tiene dueños? Cartas de lectores: La Luna y las viejas rivalidades Cartas de lectores: La Luna y las dudas