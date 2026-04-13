Tensión en La Madrid: en plena protesta por las inundaciones y la falta de obras, vecinos denuncian violencia policial en la ruta 157
Resumen para apurados
- Vecinos de La Madrid protestaron este lunes en la ruta 157 para exigir obras contra inundaciones y denunciaron una violenta represión policial durante el desalojo de la calzada.
- El conflicto escaló cuando efectivos de Infantería utilizaron balas de goma para despejar el corte. Los residentes denuncian abandono estatal y graves traumas tras el último temporal.
- La tensión persiste en Tucumán y los vecinos advierten que repetirán las protestas cada sábado hasta obtener soluciones definitivas que eviten nuevas catástrofes hídricas en la zona.
La localidad de La Madrid volvió a quedar en el centro de la escena este lunes por la mañana, en medio de un clima de alta tensión sobre la ruta nacional 157. Vecinos que aún padecen las consecuencias de las inundaciones salieron a reclamar soluciones urgentes y denunciaron un violento accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo para despejar el camino.
La protesta, según los propios manifestantes, se desarrollaba de manera pacífica. “No es un corte de ruta. Estamos dejando pasar a la gente”, explicó en diálogo con LA GACETA Ariana Salazar, quien se encontraba en el lugar al momento de los incidentes. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. De acuerdo a su testimonio, efectivos de infantería avanzaron sobre los vecinos con balas de goma, disparos al aire y golpes.
“Están desalojando, tirando balas de goma, golpeando a las mujeres. Esto es increíble”, relató. Salazar aseguró que el reclamo tiene un eje claro; y es hacer obras que eviten nuevas catástrofes. “Estamos pidiendo las obras que corresponden para que La Madrid no vuelva a pasar lo mismo que nos viene pasando desde hace años. Las obras no se realizan”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó la ausencia de respuestas oficiales y la falta de presencia de autoridades en el lugar. “Queremos que vengan, que se hagan responsables. Nadie apareció. Nuestro delegado dejó solo al pueblo”, denunció.
La mujer, nacida en la localidad, remarcó que la reciente inundación fue la peor que le tocó atravesar en sus 44 años de vida. “Mi primera inundación fue a los 11 años. Esta fue la peor. Hubo mucho abandono del gobierno. Mi hijo tuvo que rescatar a sus hermanos. Estamos hablando de una situación traumática”, expresó.
Además, advirtió sobre las secuelas psicológicas que dejó el desastre hídrico en la población. “El 95% de las personas no dormimos tranquilos. No es solo miedo a que vuelva el agua, es el trauma de lo que vivimos”, explicó.
Los vecinos aseguran que continuarán con las protestas hasta obtener respuestas concretas. “Todos los sábados vamos a venir a la ruta hasta que tengamos soluciones. No nos vamos a mover”, advirtió.