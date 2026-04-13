Tensión en La Madrid: en plena protesta por las inundaciones y la falta de obras, vecinos denuncian violencia policial en la ruta 157

La protesta, según los propios manifestantes, se desarrollaba de manera pacífica. “No es un corte de ruta. Estamos dejando pasar a la gente”, explicó en diálogo con LA GACETA Ariana Salazar, quien se encontraba en el lugar al momento de los incidentes. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. De acuerdo a su testimonio, efectivos de infantería avanzaron sobre los vecinos con balas de goma, disparos al aire y golpes.