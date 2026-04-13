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Irán respondió al bloqueo de EEUU en Ormuz: "Pronto añorarán pagar entre U$S4 y U$S5 por galón"

Teherán calificó de “ilegal” la medida impulsada por Donald Trump y anticipó consecuencias en el precio del petróleo.

Estrecho de Ormuz. CAPTURA DE VIDEO DE X Estrecho de Ormuz. CAPTURA DE VIDEO DE X
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Irán respondió este lunes al bloqueo naval de EE. UU. en el estrecho de Ormuz con advertencias militares, ante la presión de Donald Trump por el fracaso de diálogos nucleares.
  • La crisis escaló tras fallar el diálogo en Pakistán. Teherán tildó la medida de piratería ilegal y advirtió que no habrá seguridad portuaria en la región si sus puertos son atacados.
  • Se anticipa un impacto crítico en el mercado energético mundial y un aumento compuesto en el precio del galón de nafta, además de una posible escalada bélica en el golfo Pérsico.
Resumen generado con IA

El bloqueo naval de Estados Unidos (EEUU) en el estrecho de Ormuz profundizó la tensión con Irán, que respondió con duras advertencias políticas y militares, mientras crece la preocupación por el impacto en el mercado energético.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, reaccionó al anuncio ordenado por Donald Trump con un mensaje en X, en el que advirtió sobre las consecuencias económicas para los consumidores estadounidenses. 

“Disfruten los precios actuales en las gasolineras. Con el llamado 'bloqueo', pronto añorarán pagar entre U$S4 y U$S5 por galón”, afirmó. Además, sostuvo que el impacto en los precios del combustible tendría un comportamiento de incremento compuesto y no lineal, consignó el diario "Ámbito".

En paralelo, las Fuerzas Armadas iraníes calificaron la medida de la administración Trump como “ilegal” y la equipararon a “actos de piratería”. El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, advirtió que si se ve amenazada la seguridad de los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán, “ningún puerto en estas aguas estará a salvo”.

EEUU comienza el bloqueo naval de Irán tras el colapso de las negociaciones en Pakistán

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Zolfaqari aseguró además que Teherán continuará aplicando “con firmeza” un mecanismo permanente de control del estrecho de Ormuz, impidiendo el paso de “embarcaciones vinculadas al enemigo”, aunque indicó que otros buques podrán transitar siempre que respeten las normas impuestas por las fuerzas armadas iraníes.

El gobierno estadounidense había anunciado que comenzaría a bloquear el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 14.00 GMT. La decisión fue comunicada luego de que Trump acusara a Irán de sostener sus “ambiciones nucleares”, tras el fracaso de las negociaciones de paz en Pakistán, publicó la cadena DW.

En ese contexto, Irán mantiene cerrada esta vía estratégica, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, como respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

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