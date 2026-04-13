Irán respondió al bloqueo de EEUU en Ormuz: "Pronto añorarán pagar entre U$S4 y U$S5 por galón"

En paralelo, las Fuerzas Armadas iraníes calificaron la medida de la administración Trump como “ilegal” y la equipararon a “actos de piratería”. El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, advirtió que si se ve amenazada la seguridad de los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán, “ningún puerto en estas aguas estará a salvo”.