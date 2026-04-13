Pakistán confirma nuevo acercamiento entre Irán y EEUU, tras el fracaso de las negociaciones

En un mensaje televisado este lunes, el jefe de gobierno paquistaní afirmó que “se están haciendo todos los esfuerzos necesarios” para superar los puntos de conflicto que impidieron un acuerdo en la reciente ronda celebrada en Islamabad, en medio de expectativas por un posible nuevo encuentro entre ambas partes y su viaje a Arabia Saudita para abordar la situación.