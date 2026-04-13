Pakistán confirma nuevo acercamiento entre Irán y EEUU, tras el fracaso de las negociaciones

Resumen para apurados
- El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif confirmó este lunes nuevas gestiones diplomáticas para reanudar el diálogo entre EE. UU. e Irán tras el fracaso del encuentro en Islamabad.
- Donald Trump afirmó que Teherán busca un acuerdo, mientras persiste el bloqueo en el estrecho de Ormuz iniciado el 28 de febrero en respuesta a la ofensiva estadounidense.
- La mediación de Pakistán y Arabia Saudita busca evitar una escalada nuclear y estabilizar el mercado petrolero global, afectado por la tensión en rutas comerciales críticas.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que continúan las gestiones para destrabar el diálogo entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana, y anticipó nuevas instancias diplomáticas para intentar reencauzar el proceso.
En un mensaje televisado este lunes, el jefe de gobierno paquistaní afirmó que “se están haciendo todos los esfuerzos necesarios” para superar los puntos de conflicto que impidieron un acuerdo en la reciente ronda celebrada en Islamabad, en medio de expectativas por un posible nuevo encuentro entre ambas partes y su viaje a Arabia Saudita para abordar la situación.
"Quieren llegar a un acuerdo"
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que Irán volvió a tomar contacto con Washington para retomar las negociaciones, luego de que el último intento concluyera sin avances.
“Nos ha contactado la otra parte. Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”, afirmó ante la prensa, aunque evitó precisar si aceptará una nueva ronda de conversaciones.
Desde la puerta del Despacho Oval, Trump reiteró que su prioridad es impedir que la república islámica desarrolle un arma nuclear y advirtió que no permitirá que Irán “chantajee” al resto del mundo, consignó la cadena DW.
Tras el fracaso del diálogo en Islamabad, el mandatario también anunció que Estados Unidos avanzará con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo que permanece restringida por Irán en respuesta a la ofensiva iniciada el 28 de febrero, generando fuertes impactos en la economía internacional.