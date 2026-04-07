Luis Caputo defendió la gestión económica y aseguró que “el cambio es inexorable”

La reforma laboral y la ley para que los argentinos saquen los dólares del colchón son, según el ministro, dos herramientas clave para impulsar la actividad en los próximos meses. No obstante, el primer proyecto enfrenta obstáculos judiciales -que el Gobierno anticipó que apelará- y el segundo aún no refleja un aumento significativo de los depósitos en dólares del sector privado desde su entrada en vigencia.