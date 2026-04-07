Luis Caputo defendió la gestión económica y aseguró que “el cambio es inexorable”

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo defendió este martes su gestión en el Atlantic Council en Buenos Aires, descartando devaluar y asegurando que el rumbo económico actual es inexorable.
- El plan prioriza bajar el 'costo argentino' mediante desregulación e infraestructura, mientras avanza la reforma laboral y la ley de inocencia fiscal pese a frenos judiciales.
- Se prevén cambios profundos en la red vial y logística para 2026. El éxito del modelo dependerá de la formalización laboral para sostener la baja de impuestos y atraer divisas.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió este martes la gestión económica al afirmar que “el cambio es inexorable, no hay marcha atrás”, durante su disertación en el cierre del Atlantic Council, un encuentro que reunió a referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las reformas en marcha.
En su exposición, realizada en el Palacio Libertad, el titular del Palacio de Hacienda respaldó las políticas impulsadas por el Gobierno para reducir el denominado “costo argentino” y lanzó críticas a quienes sostienen que una devaluación es necesaria para ganar competitividad.
“Creer que la mayoría de la gente puede votar volver al infierno es algo descabellado. Llegamos con la misión de generar un cambio profundo y eso genera resistencia. Hoy estamos viendo la resistencia de un sector del periodismo que está intentando instalar una situación que poco tiene que ver con la realidad”, sostuvo.
En relación con la política económica actual, Caputo aseguró que el Gobierno avanza en la reglamentación de la reforma laboral, pese a la medida cautelar dictada por la Justicia que frenó 83 artículos, entre ellos el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según explicó, el objetivo es lograr una mayor formalización, lo que permitiría incrementar la recaudación y continuar con la baja de impuestos.
“También mandamos la ley de Inocencia Fiscal. Buscamos que se desarrolle el mercado de capitales en Argentina al servicio de la economía real”, agregó, consignó Infobae.
La reforma laboral y la ley para que los argentinos saquen los dólares del colchón son, según el ministro, dos herramientas clave para impulsar la actividad en los próximos meses. No obstante, el primer proyecto enfrenta obstáculos judiciales -que el Gobierno anticipó que apelará- y el segundo aún no refleja un aumento significativo de los depósitos en dólares del sector privado desde su entrada en vigencia.
En materia de infraestructura, Caputo adelantó que para junio estarán licitados los 9.000 kilómetros de corredores viales y que las obras comenzarán en breve. Además, indicó que trabajan junto al equipo de Federico Sturzenegger en la concesión de otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales y en la transferencia de rutas provinciales a las provincias, en muchos casos con financiamiento.
“Se van a ver cambios fenomenales en la estructura vial argentina en los próximos dos años”, afirmó.
Por último, el ministro volvió a cuestionar a los economistas que promueven una devaluación como vía para mejorar la competitividad.
“Eso para nosotros es bajar el costo argentino. Atacar el costo argentino es atacar el tema impositivo, bajar impuestos y regulaciones, y mejorar la logística. Esa es la forma de bajarlo. En el pasado, Argentina siempre eludió la raíz del problema”, concluyó.