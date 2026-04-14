Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

Una dinámica desoladora: las inundaciones en La Madrid se dan cada vez con mayor frecuencia

Hace años, décadas, que la historia de La Madrid con las inundaciones dejó de ser algo episódico. Desde la década del 90, el sudeste tucumano quedó atrapado en una dinámica donde confluyen factores naturales y decisiones humanas que no lograron revertirse. Ubicada en una llanura deprimida que recibe el caudal de ríos que bajan desde el oeste, la región acumula antecedentes que marcan una tendencia sostenida. Un primer quiebre se produjo en 1992, cuando el agua volvió a cubrir la localidad después de más de 40 años. En 1998, el fenómeno se repitió, incluso con mayor intensidad. A partir de entonces, los eventos se sucedieron en 2000, en 2004, en 2006, en 2007, en 2015 y en 2017. Luego de este último episodio, que resultó especialmente devastador, se diagramó el Plan Hídrico Estratégico Integral de Tucumán, un trabajo de una comisión de expertos de diferentes áreas. Pero quedó en la nada. Lejos de atenuarse, el problema se profundizó. El 11 de marzo pasado, un temporal provocó un escenario crítico: familias enteras se instalaron a la vera de las rutas 157 y 302, improvisando refugios entre vehículos, colchones y ropa. Semanas más tarde, nuevas lluvias obligaron a suspender clases y reavivaron la incertidumbre. La realidad volvió a confirmar lo acertado de las advertencias técnicas.