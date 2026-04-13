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¿Llega Merentiel? Boca lo espera entre algodones para la Copa Libertadores

El delantero arrastra una molestia en el pubis y será evaluado a último momento. En el cuerpo técnico hay cautela y ya tienen definido su posible reemplazo para enfrentar a Barcelona de Ecuador.

Debido a una molestia en el pubis, Merentiel se perdería el duelo frente a Barcelona de Ecuador. Debido a una molestia en el pubis, Merentiel se perdería el duelo frente a Barcelona de Ecuador.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miguel Merentiel es duda en Boca Juniors para el duelo de Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador por una lesión en el pubis; será evaluado hoy por el DT Claudio Úbeda.
  • El delantero arrastra molestias desde partidos previos. Si no llega en condiciones, Milton Giménez ocupará su lugar en el ataque junto a Adam Bareiro para evitar riesgos físicos.
  • La cautela del cuerpo técnico responde a la cercanía del Superclásico ante River. Se busca preservar al goleador para no comprometer su presencia en el tramo clave de la temporada.
Resumen generado con IA

La situación de Miguel Merentiel encendió las alarmas en Boca en la previa del duelo frente a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El delantero arrastra una molestia en el pubis que lo viene condicionando desde hace varias semanas y su presencia está en duda.

La “Bestia” ya había dado señales físicas en partidos recientes. Fue reemplazado en el encuentro ante Universidad Católica y, si bien sumó minutos en el complemento frente a Independiente, volvió a terminar con molestias. Esa continuidad en el dolor llevó al cuerpo técnico a adoptar una postura de máxima precaución.

El entrenador Claudio Úbeda lo evaluará en el entrenamiento de esta tarde para definir si está en condiciones de ser titular. La decisión no será menor: en el horizonte aparece el Superclásico ante River, un compromiso que también pesa en la planificación.

Por eso, la idea principal es no arriesgarlo si no está al cien por ciento, evitando una lesión mayor que pueda marginarlo por más tiempo en un tramo clave de la temporada.

En caso de que Merentiel no llegue, su reemplazo ya está definido. Milton Giménez ocuparía su lugar en el ataque, luego de haber convertido de penal ante Independiente. El delantero acompañaría a Adam Bareiro en la delantera.

Con este panorama, el probable equipo de Boca sería: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Merentiel o Giménez y Bareiro.

Boca espera. Y lo hace con cautela. Porque sabe que perder a su delantero en este momento puede ser un golpe más grande que una ausencia puntual.

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