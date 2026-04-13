Superclásico en el Monumental: cuándo y cómo comprar las entradas para River-Boca

Resumen para apurados
- River Plate inició la venta digital de entradas para el Superclásico ante Boca del domingo en el Monumental, exclusiva para socios y con un aforo récord de 85.018 personas.
- El expendio es vía RiverID por etapas: socios desde el martes a las 10 y Somos River a las 17. Los vitalicios deberán gestionar su lugar online, eliminando el acceso automático.
- El evento garantiza un estadio lleno sin público visitante, consolidando el sistema de venta 100% digital y marcando un hito de concurrencia para el fútbol local este domingo.
River puso en marcha el cronograma de venta de entradas para el próximo Superclásico frente a Boca, que se jugará el domingo en el estadio Monumental con aforo completo. El expendio será íntegramente digital, a través de la plataforma RiverID, y no habrá venta para no socios.
La prioridad para adquirir ubicaciones la tendrán los socios, que podrán ingresar al sistema desde el martes 14 de abril a las 10. Una vez realizada la compra, la entrada se cargará automáticamente en el perfil de RiverID de cada usuario.
Más tarde, ese mismo martes desde las 17, será el turno de los Socios Comunitarios, es decir, quienes forman parte de Somos River. En tanto, los socios vitalicios tendrán su ventana de acceso entre el jueves 16 de abril a las 10 y el viernes 17 a las 17.
Desde el club también aclararon una modificación importante para este último grupo: los vitalicios ya no contarán con habilitación automática para ingresar a los sectores San Martín Baja y Belgrano Baja. Por eso, deberán entrar obligatoriamente a RiverID para seleccionar una platea en esos sectores o en cualquier otra tribuna, siempre de acuerdo con la disponibilidad.
De esta manera, River terminará de organizar el acceso para uno de los partidos más esperados del fútbol argentino, que contará con un Monumental repleto y 85.018 hinchas en las tribunas. El Superclásico, una vez más, promete una escena imponente tanto dentro como fuera de la cancha.