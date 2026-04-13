>
Secciones
DeportesFútbol

Superclásico en el Monumental: cuándo y cómo comprar las entradas para River-Boca

La venta será 100% digital a través de RiverID y estará habilitada solo para socios, Somos River y socios vitalicios. El partido del domingo se jugará a estadio lleno, con 85.018 espectadores.

El Monumental cuenta con una capacidad para 85.018 hinchas. El Monumental cuenta con una capacidad para 85.018 hinchas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate inició la venta digital de entradas para el Superclásico ante Boca del domingo en el Monumental, exclusiva para socios y con un aforo récord de 85.018 personas.
  • El expendio es vía RiverID por etapas: socios desde el martes a las 10 y Somos River a las 17. Los vitalicios deberán gestionar su lugar online, eliminando el acceso automático.
  • El evento garantiza un estadio lleno sin público visitante, consolidando el sistema de venta 100% digital y marcando un hito de concurrencia para el fútbol local este domingo.
Resumen generado con IA

River puso en marcha el cronograma de venta de entradas para el próximo Superclásico frente a Boca, que se jugará el domingo en el estadio Monumental con aforo completo. El expendio será íntegramente digital, a través de la plataforma RiverID, y no habrá venta para no socios.

La prioridad para adquirir ubicaciones la tendrán los socios, que podrán ingresar al sistema desde el martes 14 de abril a las 10. Una vez realizada la compra, la entrada se cargará automáticamente en el perfil de RiverID de cada usuario.

Más tarde, ese mismo martes desde las 17, será el turno de los Socios Comunitarios, es decir, quienes forman parte de Somos River. En tanto, los socios vitalicios tendrán su ventana de acceso entre el jueves 16 de abril a las 10 y el viernes 17 a las 17.

Desde el club también aclararon una modificación importante para este último grupo: los vitalicios ya no contarán con habilitación automática para ingresar a los sectores San Martín Baja y Belgrano Baja. Por eso, deberán entrar obligatoriamente a RiverID para seleccionar una platea en esos sectores o en cualquier otra tribuna, siempre de acuerdo con la disponibilidad.

De esta manera, River terminará de organizar el acceso para uno de los partidos más esperados del fútbol argentino, que contará con un Monumental repleto y 85.018 hinchas en las tribunas. El Superclásico, una vez más, promete una escena imponente tanto dentro como fuera de la cancha.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsEstadio Monumental Antonio Vespucio LibertiArgentinaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán
1

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir
2

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?
3

Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”
4

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Tensión en La Madrid: en plena protesta por las inundaciones y la falta de obras, vecinos denuncian violencia policial en la ruta 157
5

Tensión en La Madrid: en plena protesta por las inundaciones y la falta de obras, vecinos denuncian violencia policial en la ruta 157

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla
6

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Más Noticias
Es tucumana, nació en una familia de artistas, se apasionó por el Karate y representará a Argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Es tucumana, nació en una familia de artistas, se apasionó por el Karate y representará a Argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

Murió Julio Ricardo Batista, el comentarista que dejó una huella profunda en el fútbol argentino

Murió Julio Ricardo Batista, el comentarista que dejó una huella profunda en el fútbol argentino

La PSA dio detalles inéditos de la detención del jugador de Gimnasia de Jujuy tras la amenaza de bomba

La PSA dio detalles inéditos de la detención del jugador de Gimnasia de Jujuy tras la amenaza de bomba

La reflexión del técnico de Chelsea tras cumplirse la sanción de Enzo Fernández

La reflexión del técnico de Chelsea tras cumplirse la sanción de Enzo Fernández

La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio

La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Comentarios