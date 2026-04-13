Sabor a poco: por qué el empate con Tigre fue un paso atrás para Atlético Tucumán

EN SOLEDAD. Leandro Díaz se eleva sobre su marca para intentar impactar la pelota de cabeza. El delantero fue la única referencia ofensiva de la noche. DIEGO ARÁOZ / LA GACETA
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán empató 0-0 ante Tigre en el Monumental por la fecha 14 del Apertura 2026, dejando pasar una oportunidad clave para consolidar su evolución en el torneo local.
- El equipo de Falcioni mostró serias dificultades ofensivas y no sostuvo la mejoría de fechas previas, dejando a Leandro Díaz como única y aislada referencia de ataque en el partido.
- Este resultado es visto como un retroceso en el rendimiento colectivo. El cuerpo técnico deberá ajustar la generación de profundidad para no perder terreno en la tabla general.
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