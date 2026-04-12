Atlético Tucumán-Tigre: el partido donde la pelota fue la gran castigada de la tarde

Me habían preparado con esmero para este momento. Un señor con ropa deportiva del “Decano” se encargó de que llegara a la tarde como nueva: llena de aire, brillante y con mis gajos relucientes para dar función. El sol del domingo me pegó de lleno apenas me sacaron a escena en el Monumental. No recordaba cuándo había sido la última vez que me había tocado asistir al “José Fierro” en un mediodía así, tan soleado y cargado de expectativas. El aroma a asado que bajaba de los balcones todavía se sentía en el aire y yo, ilusa, no veía la hora de empezar a rodar por ese césped que parecía ser una alfombra.