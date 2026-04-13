Prioridad a la niñez: la Justicia de Tucumán frena un desalojo para proteger el centro de vida de una niña de cinco años

Antecedentes nacionales

La relevancia del caso trasciende las fronteras de Monteros y se alinea con antecedentes nacionales donde la justicia ha comenzado a priorizar el derecho a la vivienda digna de menores sobre las facultades de exclusión de los titulares dominiales. Rey Galindo citó jurisprudencia de la Cámara Civil de Tucumán para recordar que la familia es una comunidad de apoyo recíproco de la cual nacen deberes jurídicos de auxilio que deben prevalecer sobre el rigorismo formal. En este sentido, el fallo advierte que toda medida que afecte la estabilidad habitacional de la madre repercute de forma inmediata en la hija, profundizando la inseguridad estructural de la cuidadora principal si el Estado no interviene con perspectiva de vulnerabilidad. A través de una notificación especial en lenguaje claro, la magistrada se dirigió directamente a los protagonistas del litigio para explicarles que su deber es asegurar que el mundo adulto garantice el desarrollo integral de los niños. “He tenido que equilibrar el derecho de los dueños de la casa con el derecho humano de la niña a tener un hogar estable”, manifestó la jueza en el documento. El plazo de diez años otorgado para la permanencia no es arbitrario; busca cubrir el tiempo necesario para que la menor alcance la mayoría de edad y pueda, eventualmente, procurar una solución habitacional autónoma sin sufrir el trauma de un desahucio temprano.