"Tolerancia cero": intiman el desalojo por ocupaciones irregulares en los márgenes del río Salí

La medida forma parte de la política de “tolerancia cero” frente a usurpaciones en tierras fiscales que impulsa la actual gestión. Actuaciones administrativas previas habrían constatado la existencia de edificaciones emplazadas dentro de la línea de ribera y en áreas catalogadas como de riesgo hídrico. “Las construcciones detectadas se encuentran dentro de la zona de ribera y comprometen tanto la seguridad de las personas como el funcionamiento del sistema hidráulico provincial”, manifestó Raúl Ferrazzano, fiscal de Estado Adjunto..