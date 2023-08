En un fallo con perspectiva de género, rechazan el desalojo de una mujer

La Justicia rechazó el desalojo de una mujer, en un proceso iniciado por la ex pareja, al considerar que la denunciada estaba siendo hostigada por su ex marido y por la hermana de éste. La sentencia, emitida por María Gabriela Rodríguez Dusing –titular del Juzgado de Documentos y Locaciones, única nominación, del Centro Judicial Monteros–, se dictó en forma oral, y no solo se aplicaron las facultades que el Nuevo Código Procesal Civil confiere a este tipo de procesos, sino también la perspectiva de género.