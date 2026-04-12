Tomás Albornoz sigue en carrera en la Champions Cup y sueña con la final europea

Ahora, el desafío será aún mayor. Toulon enfrentará en semifinales a Leinster Rugby, uno de los gigantes del rugby europeo, en busca de un lugar en la final que se disputará el 23 de mayo en Bilbao. Será una prueba de máxima exigencia, pero también una oportunidad única para Albornoz de seguir escribiendo su historia en el alto nivel.