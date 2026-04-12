Tomás Albornoz sigue en carrera en la Champions Cup y sueña con la final europea

Resumen para apurados
- El apertura tucumano Tomás Albornoz clasificó a semifinales de la Champions Cup tras la victoria de RC Toulon 22-19 ante Glasgow en Escocia, consolidándose como figura del equipo.
- El ex Tucumán Rugby manejó los hilos del equipo francés en un duelo cerrado, apoyado por un try de Juan Ignacio Brex. Santiago Carreras también avanzó a semis con el Bath Rugby.
- Toulon enfrentará a Leinster por un lugar en la final de Bilbao del 23 de mayo. El protagonismo de Albornoz en la élite europea marca un hito clave para su carrera profesional.
Tomás Albornoz atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera en Europa. El apertura tucumano fue protagonista en la victoria de RC Toulon por 22-19 ante Glasgow en Escocia y se metió en las semifinales de la Champions Cup, el torneo más prestigioso a nivel de clubes del Viejo Continente.
En un partido cerrado, de alta exigencia física y con margen de error mínimo, Albornoz fue titular y manejó los hilos del equipo francés. Con personalidad y criterio, el ex jugador de Tucumán Rugby condujo a Toulon en momentos clave y fue determinante para sostener la ventaja en un duelo que se resolvió en los detalles.
El triunfo no solo significó el pase a semifinales, sino también el corte de una racha adversa para el conjunto francés en la competencia. En ese contexto, el rol del tucumano fue central, consolidándose como una de las piezas más confiables en la estructura del equipo.
Ahora, el desafío será aún mayor. Toulon enfrentará en semifinales a Leinster Rugby, uno de los gigantes del rugby europeo, en busca de un lugar en la final que se disputará el 23 de mayo en Bilbao. Será una prueba de máxima exigencia, pero también una oportunidad única para Albornoz de seguir escribiendo su historia en el alto nivel.
En el mismo encuentro ante Glasgow, también se destacó Juan Ignacio Brex, quien anotó un try decisivo que terminó de sellar la clasificación de Toulon. El centro, otro de los argentinos en el plantel, aportó contundencia en ataque en un momento determinante del partido.
Por su parte, Santiago Carreras también logró meterse en semifinales con Bath Rugby, tras una victoria electrizante por 43-41 frente a Northampton Saints. El cordobés ingresó en el segundo tiempo y fue parte de un triunfo que se definió en los instantes finales.
Distinta fue la suerte de Santiago Chocobares, quien fue titular en la derrota de Stade Toulousain por 30-15 ante Union Bordeaux Bègles, resultado que dejó a su equipo fuera de la competencia.
De esta manera, las semifinales de la Champions Cup ya tienen a sus protagonistas definidos: Leinster vs Toulon, con presencia argentina asegurada, y Bordeaux vs Bath, donde Carreras buscará meterse en la definición.
Para Albornoz, el sueño está más vivo que nunca. En la élite del rugby europeo y con un rol cada vez más protagónico, el tucumano se ilusiona con dar el golpe y alcanzar una final que podría marcar un antes y un después en su carrera.