“Me gusta cómo juega”: la frase de una figura sudafricana sobre Tomás Albornoz
El tucumano fue clave en la victoria por 28-27 ante Stormers por la Champions Cup. Tras un cruce caliente en cancha, Sacha Feinberg-Mngomezulu destacó su nivel y anticipó un posible duelo cuando se enfrenten Los Pumas y Springboks.
Resumen para apurados
- El apertura Tomás Albornoz lideró al Toulon en la victoria 28-27 ante Stormers por octavos de la Champions Cup en Francia, recibiendo elogios de la figura Sacha Feinberg-Mngomezulu.
- Tras un partido intenso y roces físicos, el sudafricano destacó la conducción y valentía del tucumano. Albornoz fue la pieza clave para sostener el resultado en un duelo decisivo.
- El cruce sienta un precedente para el test match entre Los Pumas y Springboks el 8 de agosto en Vélez, donde ambos jugadores podrían volver a enfrentarse a nivel selección.
En una noche cargada de tensión y alto nivel, Tomás Albornoz volvió a demostrar por qué es una de las piezas más influyentes de Toulon. El apertura tucumano fue protagonista en la ajustada victoria 28-27 frente a Stormers, en un duelo vibrante por los octavos de final de la Champions Cup.
El partido se definió por detalles, y en ese contexto, Albornoz marcó la diferencia. Con conducción, precisión y personalidad, lideró varios ataques clave y sostuvo al equipo en los momentos más exigentes. Su actuación no pasó desapercibida, ni siquiera para los rivales.
Del otro lado, uno de los focos del encuentro estuvo puesto en el cruce que protagonizó con Sacha Feinberg-Mngomezulu, una de las grandes promesas del rugby sudafricano. El duelo entre ambos fue intenso, con varios encontronazos propios de un partido de eliminación directa.
Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, el tono cambió. Lejos de la tensión del juego, el sudafricano elogió al argentino con palabras que reflejan respeto y admiración. “Me gusta su forma de correr con la pelota en las dos manos, es un buen jugador, muy activo en el campo, no le teme al contacto”, expresó.
Pero no se quedó ahí. Feinberg-Mngomezulu también proyectó un futuro enfrentamiento a nivel internacional: “Tenemos que integrar ambos las selecciones nacionales para poder enfrentarnos de nuevo. Y ese es mi objetivo”, agregó, en una declaración que alimenta la expectativa.
Ese cruce podría darse más temprano que tarde. El próximo 8 de agosto, Los Pumas recibirán a Springboks en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, en uno de los compromisos más importantes del calendario para el equipo dirigido por Felipe Contepomi.
Si ambos son convocados, la rivalidad que empezó en Francia podría tener un nuevo capítulo, esta vez con las camisetas nacionales. Y después de lo visto en la Champions Cup, promete ser un duelo de alto voltaje.