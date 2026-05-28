Mel Martínez Zulli: “Cuando me diagnosticaron depresión la escritura funcionó como un lugar seguro”

- Yo era invisible para mí misma, y mucho tiempo fue una pelea interna mirarme en el espejo e identificarme con esa persona que veía. Hace cinco años que convivo con una enfermedad crónica, disautonomía, donde mi sistema nervioso autónomo está desregulado, y durante años me desmayaba continuamente, entonces mi vida entera cambió por completo. Entre internaciones, tratamientos, medicaciones y todo lo que implica un cuerpo enfermo, me di con que tenía que hacer un duelo por la persona que había sido y que ya no iba a volver a ser, porque ahora la enfermedad es una parte de mí. Me costaba mirarme, tenerme como prioridad y entender que todo esto era parte de quién soy; en algún momento, algo cambió. Empecé a aceptar esas marcas, cicatrices y fallas de mi cuerpo como una parte fundamental mía y dejar de esconderla, porque quería recuperar la vida que había tenido. Y aunque no la he recuperado del todo, creo que dejar de esconderlo me ha ayudado a seguir adelante.