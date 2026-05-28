El documental “Mujeres, al final de este viaje” podrá verse hasta el sábado

El Ente Cultural de Tucumán proyectará hoy, mañana y el sábado, desde las 20, el documental “Mujeres, al final de este viaje”. La entrada se solicita en la boletería del Ente, ubicada en San Martín 251. La realización lleva las firmas de Paola Nucci, en guión y dirección; de Ana Alonso, en producción, y de Mariel Bomczuk, en producción ejecutiva. El filme, rodado en Tucumán, fue ganador del 8° Concurso Raymundo Gleyzer.
En 74 minutos, el documental recorre las vidas de mujeres que fueron víctimas de trata y que se reúnen en un taller de cine para filmar sus propios cortometrajes. En ese espacio, comparten parte de lo que vivieron y, al hacerlo, construyen lazos de contención y de comunicación. Contar sus historias les devuelve un sentido: el espectador acompaña sus luchas, sus esperanzas y sus deseos, y descubre cómo las redes de mujeres han sido y siguen siendo el tejido que las sostiene.
Motivación
La directora cuenta que su motivación nació mientras esperaba el inicio del juicio por el caso de María de los Ángeles “Marita” Verón. Comenzó a asistir a las audiencias desde la sala de prensa y, a lo largo de los conmovedores y crudos testimonios de las víctimas, comprendió que sus voces no estaban siendo escuchadas. Ese juicio, previsto para tres meses, se extendió durante un año entero. De allí surgieron los interrogantes que motorizaron el proyecto: ¿cómo vuelven cuando vuelven? ¿Quiénes las acompañan? ¿Cómo evitar victimizarlas nuevamente? La respuesta fue involucrarlas en el proceso creativo, desde una construcción conjunta mediante talleres de cine y de fotografía.
En el caso de Alonso, el proyecto nació al acercarse a los archivos, audios y grabaciones del juicio. Ese material le planteó preguntas sobre las posibilidades de reinserción que la sociedad ofrece, o niega, a estas mujeres. Alonso señala que, si bien hay una mayor conciencia social sobre la problemática, es necesario continuar visibilizando a quienes durante tanto tiempo fueron silenciadas, ocultadas y violentadas.
Nucci es egresada en Dirección de la Escuela Universitaria de Cine, Video y TV de Tucumán y en Fotografía de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Su tesis, un documental de 24 minutos, fue declarada de interés turístico y cultural. Participó como jurado en el Festival Latinoamericano de Cine Gerardo Vallejo y en el Festival Internacional de Cortometrajes de Concepción.
Alonso, técnica universitaria en Medios Audiovisuales de la misma escuela, lleva más de una década trabajando en talleres de cine con mujeres rurales de la provincia.