El documental “Mujeres, al final de este viaje” podrá verse hasta el sábado

Motivación

La directora cuenta que su motivación nació mientras esperaba el inicio del juicio por el caso de María de los Ángeles “Marita” Verón. Comenzó a asistir a las audiencias desde la sala de prensa y, a lo largo de los conmovedores y crudos testimonios de las víctimas, comprendió que sus voces no estaban siendo escuchadas. Ese juicio, previsto para tres meses, se extendió durante un año entero. De allí surgieron los interrogantes que motorizaron el proyecto: ¿cómo vuelven cuando vuelven? ¿Quiénes las acompañan? ¿Cómo evitar victimizarlas nuevamente? La respuesta fue involucrarlas en el proceso creativo, desde una construcción conjunta mediante talleres de cine y de fotografía.