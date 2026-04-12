“Dibu” Martínez, lesionado: genera dudas en la Selección a dos meses del Mundial 2026

El episodio se dio en la previa del encuentro. El “Dibu”, que estaba confirmado como titular, sintió una molestia durante el calentamiento. Al ejecutar un envío, realizó un gesto evidente de dolor y quedó inclinado, tomándose la zona de las piernas. Aunque intentó continuar con los ejercicios, el malestar reapareció en una nueva acción, lo que obligó a su reemplazo inmediato. En su lugar ingresó el neerlandés Marco Bizot.