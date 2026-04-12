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“Dibu” Martínez, lesionado: genera dudas en la Selección a dos meses del Mundial 2026

El arquero del Aston Villa sintió una molestia en el calentamiento y no jugó ante Nottingham Forest. Fue preservado por una sobrecarga en el gemelo y en Argentina crece la inquietud.

Dibu sintió una molestia en el precalentamiento del duelo del Aston Villa. "Dibu" sintió una molestia en el precalentamiento del duelo del Aston Villa.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez quedó fuera del partido del Aston Villa ante Nottingham Forest por una molestia en el gemelo sufrida durante el calentamiento previo en la Premier League.
  • El arquero sintió dolor al realizar un saque y fue reemplazado por Marco Bizot. El club informó una sobrecarga muscular y optó por preservarlo para la Europa League ante Bologna.
  • La lesión genera preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni a dos meses del Mundial 2026, sumándose a la baja de Cuti Romero y encendiendo alarmas en la Selección.
Resumen generado con IA

La Selección sumó un nuevo foco de preocupación en las últimas horas. Además de la lesión de Cristian Romero, ahora el que encendió las alarmas fue Emiliano Martínez, quien quedó afuera a último momento del partido entre el Aston Villa y el Nottingham Forest por la fecha 32 de la Premier League.

El episodio se dio en la previa del encuentro. El “Dibu”, que estaba confirmado como titular, sintió una molestia durante el calentamiento. Al ejecutar un envío, realizó un gesto evidente de dolor y quedó inclinado, tomándose la zona de las piernas. Aunque intentó continuar con los ejercicios, el malestar reapareció en una nueva acción, lo que obligó a su reemplazo inmediato. En su lugar ingresó el neerlandés Marco Bizot.

Desde el Aston Villa informaron que la decisión se tomó por una sobrecarga en el gemelo. El cuerpo técnico optó por no arriesgar al arquero para evitar que la molestia se transformara en una lesión de mayor gravedad, especialmente en un tramo decisivo de la temporada.

En ese sentido, el calendario europeo también pesó en la determinación. El equipo inglés deberá enfrentar este jueves al Bologna por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, luego de haber ganado 3-1 en la ida. Contar con Martínez en plenitud para ese compromiso es una prioridad.

Más allá de la cautela del club, la situación no pasa inadvertida en el entorno de Lionel Scaloni. A solo dos meses del Mundial 2026, cualquier inconveniente físico en piezas clave como el arquero o Romero se sigue con extrema atención.

No es la primera vez que el “Dibu” atraviesa una situación similar: ya había sufrido una molestia durante un calentamiento en diciembre, antes de un partido ante Brighton. Sin embargo, el contexto actual potencia la inquietud.

El partido finalmente terminó 1-1, un resultado que dejó sensaciones encontradas en el Villa. Mientras tanto, en Argentina crece la tensión: la evolución de sus pilares empieza a ser tan importante como cualquier resultado.

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