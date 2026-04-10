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Alarma por Lautaro Martínez: nueva lesión y preocupación en la Selección a dos meses del Mundial 2026

El delantero del Inter sufrió una distensión en el sóleo izquierdo y estará al menos 15 días afuera. La recaída en la misma zona enciende alertas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Lautaro Martínez sufrió una lesión de sóleo y estará, al menos, dos semanas fuera de las canchas. Lautaro Martínez sufrió una lesión de sóleo y estará, al menos, dos semanas fuera de las canchas.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo izquierdo y estará 15 días de baja, lo que preocupa a la Selección Argentina a dos meses del inicio del Mundial 2026.
  • El delantero del Inter recayó en una lesión previa que lo alejó 46 días de las canchas. El 'Toro' se perderá las semifinales de la Copa Italia y el duelo de Serie A ante Cagliari.
  • El cuerpo técnico de Scaloni teme por la fragilidad física del goleador, buscando evitar que llegue condicionado como en Qatar 2022. Su plenitud es clave para el esquema nacional.
Resumen generado con IA

La situación de Lautaro Martínez encendió las alarmas en la Selección a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026. El delantero del Inter volvió a sufrir una lesión muscular que no solo lo marginará de compromisos importantes, sino que también reaviva la preocupación por la recurrencia de sus molestias físicas.

Tras someterse a estudios este viernes, se confirmó que el “Toro” padece una distensión leve en el sóleo de su pierna izquierda. Si bien el diagnóstico no es de gravedad, el contexto genera inquietud: se trata de una recaída en la misma zona que lo había dejado fuera de las canchas durante 46 días recientemente.

Lo más llamativo es que Lautaro había regresado hace apenas cinco días, y lo había hecho de gran manera, con un doblete ante la Roma. Sin embargo, cuando parecía haber dejado atrás el problema físico, volvió a resentirse, lo que abre interrogantes sobre su estado muscular en el tramo más exigente de la temporada.

El tiempo estimado de recuperación es de, al menos, 15 días. De esta manera, se perderá las semifinales de la Copa Italia frente al Como y también el compromiso de Serie A ante el Cagliari. En principio, su reaparición está prevista para fines de abril contra el Torino, siempre y cuando no surjan complicaciones en su evolución.

Este escenario impacta directamente en la planificación del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. En la temporada 2025/26, el capitán del Inter ya acumula más de dos meses y medio de inactividad por distintas lesiones musculares, un dato que enciende señales de alerta en la previa del Mundial.

El gran objetivo de Lautaro es llegar en plenitud a la Copa del Mundo y evitar repetir lo ocurrido en Qatar 2022, cuando una lesión en el tobillo derecho lo obligó a jugar infiltrado y condicionó su rendimiento. Hoy, el desafío vuelve a ser el mismo: recuperar el físico para sostener su lugar como pieza clave en la estructura de la Selección.

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