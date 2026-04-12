Vouchers Educativos: cuáles son las dudas frecuentes sobre requisitos, deudas y el trámite

La inscripción al programa Vouchers Educativos 2026 ya se encuentra disponible para aquellas familias con hijos en instituciones de gestión privada que reciben aporte estatal. Esta medida, formalizada a través de la Resolución 205/2026 en el Boletín Oficial, busca brindar un alivio financiero directo ante los costos de las cuotas escolares. Los interesados disponen de tiempo para completar el trámite hasta el 30 de abril, fecha en la que cierra la convocatoria para el ciclo lectivo vigente.