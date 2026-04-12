Vouchers Educativos: cuáles son las dudas frecuentes sobre requisitos, deudas y el trámite

Resumen para apurados
- Capital Humano abrió la inscripción a los Vouchers Educativos 2026 para familias con hijos en colegios privados subvencionados hasta el 30 de abril, buscando aliviar costos de cuotas.
- La medida, oficializada por Resolución 205/2026, requiere que las escuelas tengan 75% de aporte estatal y los ingresos familiares no superen 7 salarios mínimos, continuando el plan 2024.
- El programa busca garantizar la escolaridad y advierte que la morosidad o falta de regularidad resultará en la suspensión del beneficio, impactando en la retención del sistema privado.
La inscripción al programa Vouchers Educativos 2026 ya se encuentra disponible para aquellas familias con hijos en instituciones de gestión privada que reciben aporte estatal. Esta medida, formalizada a través de la Resolución 205/2026 en el Boletín Oficial, busca brindar un alivio financiero directo ante los costos de las cuotas escolares. Los interesados disponen de tiempo para completar el trámite hasta el 30 de abril, fecha en la que cierra la convocatoria para el ciclo lectivo vigente.
El beneficio alcanza a estudiantes de hasta 18 años pertenecientes a los niveles inicial, primario y secundario. Como condición fundamental para acceder a la asistencia, los colegios deben percibir un subsidio estatal mínimo del 75%. De esta manera, la iniciativa le da continuidad a las políticas implementadas durante los años 2024 y 2025, enfocándose nuevamente en el sostenimiento de la escolaridad en sectores de ingresos medios y bajos.
La preguntas más frecuentes acerca de los trámites para los Voucher Educativos de 2026
El Ministerio de Capital Humano responde las preguntas más comunes acerca de los Vouchers Educativos:
Son una asistencia económica temporal dirigida a familias con hijos en escuelas de gestión privada con al menos el 75 % de aporte estatal. El objetivo es garantizar la continuidad educativa de estudiantes de niveles inicial, primario y secundario.
Aquellas personas que ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años inclusive, que sean alumnos regulares de instituciones alcanzadas por el programa y cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos.
Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal en el país de al menos 2 años.
- Tener DNI válido.
- No superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar.
- Completar la encuesta obligatoria en la plataforma al momento de la inscripción.
A través de la plataforma oficial https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/ utilizando el CUIL de uno de los responsables parentales. Es necesario contar con usuario en Mi Argentina.
Se pueden modificar los datos ingresados siempre que sea antes de pulsar el botón de finalizar la inscripción
No. Solo uno de los responsables parentales puede realizar la inscripción. Si el CUIL del estudiante ya fue usado, se rechazarán nuevas solicitudes.
No podrá acceder ni mantenerse dentro del Programa. La regularidad escolar es validada directamente por la institución educativa cada mes.
Si hay 2 cuotas impagas: el beneficio se suspende hasta que regularicen la deuda. Luego se puede cobrar retroactivamente.
Si hay 3 cuotas impagas: se cancela el beneficio definitivamente.
El resultado se publica en la plataforma del Programa. Podrás ingresar con tu usuario y contraseña de Mi Argentina. En caso de rechazo, se indicará el motivo.
Si el motivo del rechazo es académico, podés presentar un reclamo dentro de los 5 días corridos posteriores a la publicación del resultado, ingresando a la plataforma de Vouchers Educativos con tu usuario de Mi Argentina.
Depende de la situación registrada en ANSES:
- Si hay un solo responsable parental, esa persona cobra.
- Cobra quien conviva con el estudiante.
- Si ambos conviven, cobra la madre, salvo que solo uno tenga medio de pago registrado.
- Si hay tutores, cobra quien esté a cargo del estudiante.
Sí, a través de la plataforma del Programa.
ANSES considera:
- Sueldos brutos sin extras.
- Rentas de monotributistas/autónomos.
- Pensiones, jubilaciones, prestaciones por desempleo o beneficios sociales.
Toda la información es tratada conforme a la Ley de Protección de Datos Personales 25326 y solo se utiliza para los fines del Programa.