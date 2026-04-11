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Vouchers Educativos 2026: ¿cómo funciona este beneficio y hasta cuándo rige?

Todo lo que tenés que saber sobre la convocatoria que empezó este miércoles 8 de abril y se extenderá hasta fin de mes.

Abrió la inscripción para los Vouchers Educativos 2026 Abrió la inscripción para los Vouchers Educativos 2026
Por Mercedes Mosca Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno abrió la inscripción a los Vouchers Educativos 2026 para familias con hijos en colegios privados subvencionados, vigente hasta el 30 de abril en todo el país.
  • La Resolución 205/2026 exige ingresos menores a 7 salarios mínimos y cuotas al día. El programa, iniciado en 2024, se gestiona de forma online a través de la plataforma Mi Argentina.
  • La medida busca mitigar el impacto inflacionario en la educación privada y asegurar la permanencia escolar, consolidando una política de asistencia directa a los sectores medios.
Resumen generado con IA

Está abierta la inscripción al programa Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica destinada a familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal. La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 205/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El programa, que ya tuvo implementaciones en 2024 y 2025, continuará este año con el objetivo de aliviar el costo de las cuotas escolares. Según se informó, el plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de abril.

Vouchers educativos 2026: ¿qué pasa si hay cuotas escolares impagas?

Vouchers educativos 2026: ¿qué pasa si hay cuotas escolares impagas?

La iniciativa está dirigida a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones privadas de nivel inicial, primario o secundario. Un requisito central es que los establecimientos educativos cuenten con al menos un 75% de subsidio estatal.

Los Vouchers Educativos consisten en una ayuda económica temporal que busca acompañar a los hogares en el pago de las cuotas, en un contexto de presión sobre los ingresos familiares y aumento de costos en el sistema educativo.

Vouchers educativos 2026: los requisitos y cómo inscribirse

Para acceder a esta asistencia económica, los ingresos del grupo familiar no pueden superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que equivale a $2.504.600.

Además, para poder cobrar el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, ya que, si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda.

La inscripcción al programa deberá efectuarse mediante el formulario publicado en la plataforma online “Vouchers Educativos”. Para ello habrá que estar registrado en Mi Argentina.

Estos son los documentos que se deben presentar para anotarse:

- DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

- Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

- CBU actualizado en Mi ANSES

¿Cómo inscribirse a los Vouchers Educativos?

La inscripción al programa se hace de forma online:

  • Ingresar o crear una cuenta en la app Mi Argentina.
  • Acceder a la plataforma oficial de “Vouchers educativos”.
  • Completar los datos personales y del grupo familiar.
  • Cargar la información del estudiante.
  • Confirmar y finalizar la inscripción.
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