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Vouchers educativos 2026: ¿qué pasa si hay cuotas escolares impagas?

Este beneficio cubre exclusivamente el pago de cuotas escolares. Y es compatible con otras prestaciones del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o las asignaciones familiares.

El Voucher Educativo cubre exclusivamente el pago de cuotas escolares. El Voucher Educativo cubre exclusivamente el pago de cuotas escolares. Canal 26
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno abrió hasta el 30 de abril la inscripción a los Vouchers Educativos 2026 en Argentina para familias con hijos en colegios privados con aporte estatal y bajos ingresos.
  • El trámite se realiza vía web con datos de Mi Argentina. El beneficio, compatible con la AUH, exige que el ingreso familiar no supere los siete salarios mínimos y cubre solo la cuota.
  • El programa busca reducir la deserción escolar por motivos económicos. El cobro mensual depende de la regularidad en los pagos, perdiéndose el beneficio tras acumular tres deudas.
Resumen generado con IA

El Gobierno habilitó la inscripción al programa de Vouchers Educativos para el ciclo 2026, una asistencia destinada a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas con aporte estatal. El plazo para completar el trámite estará abierto hasta el 30 de abril y busca aliviar el costo de las cuotas en el sistema educativo.

Cómo anotarse a los Vouchers Educativos 2026: requisitos, fechas y quiénes pueden acceder

Cómo anotarse a los Vouchers Educativos 2026: requisitos, fechas y quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido a hogares con ingresos limitados y se enmarca en una política de acompañamiento económico para la educación obligatoria en sus distintos niveles.

Requisitos y condiciones para acceder al Voucher Educativo

Para solicitar el voucher, el adulto responsable debe ser argentino o contar con residencia legal en el país de al menos dos años. Además, los hijos o menores a cargo deben asistir a escuelas de gestión privada que reciban al menos un 75% de subsidio estatal, ya sea en nivel inicial, primario o secundario.

Otro de los requisitos clave es el nivel de ingresos del grupo familiar, que no debe superar los siete salarios mínimos, vitales y móviles. Tomando como referencia el valor actual, ese tope ronda los $2.504.600.

El programa cubre exclusivamente una parte del costo de las cuotas escolares y no contempla otros gastos asociados, como materiales, uniformes o actividades extracurriculares. Sin embargo, es compatible con otras prestaciones estatales, como la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares, lo que permite complementar la ayuda económica para las familias beneficiarias.

Cómo anotarse paso a paso desde Mi Argentina

La inscripción es digital, gratuita y no requiere gestores ni intermediarios. Se hace a través del sitio oficial voucherseducativos.educacion.gob.ar, con usuario y contraseña de la app Mi Argentina.

Una vez adentro, hay que completar los datos del adulto responsable, cargar el CUIL de cada hijo y seleccionar la escuela en el listado oficial. También hay que declarar un CBU activo en ANSES donde se acreditará el dinero.

Después de enviar el formulario, el sistema cruza los datos con ANSES y la Secretaría de Educación. El estado de la solicitud se puede consultar en la misma plataforma.

Cuándo se cobra y qué pasa si hay cuotas impagas

El voucher educativo es compatible con otras prestaciones sociales y se destina exclusivamente al pago de cuotas escolares. Además, el reglamento establece que las instituciones educativas deben validar la información sobre regularidad académica y pago de cuotas, y que la protección de los datos personales de los beneficiarios se encuentra amparada por la ley.

El pago se realiza mensualmente hasta diciembre de 2026, a través de transferencia bancaria o billetera virtual. Corresponde un voucher por cada hijo en edad escolar.

Si el estudiante acumula dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta regularizar la deuda, con posibilidad de cobro retroactivo. Con tres cuotas sin pagar, el voucher se cancela de forma definitiva por el resto del año.

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