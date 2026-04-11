Vouchers educativos 2026: ¿qué pasa si hay cuotas escolares impagas?

El Gobierno habilitó la inscripción al programa de Vouchers Educativos para el ciclo 2026, una asistencia destinada a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas con aporte estatal. El plazo para completar el trámite estará abierto hasta el 30 de abril y busca aliviar el costo de las cuotas en el sistema educativo.