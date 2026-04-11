Nueva disposición para la entrega del Boleto Educativo Municipal a partir del lunes 13 de abril

Resumen para apurados
- El municipio de San Miguel de Tucumán habilita desde el lunes 13 de abril el Boleto Educativo Municipal sin orden alfabético en San Lorenzo 1270 para alumnos de todos los niveles.
- Los interesados deben presentar DNI y certificado de alumno regular de 8 a 18 h. El beneficio otorga dos viajes diarios gratuitos a residentes que estudien en la capital tucumana.
- Con más de 33.600 beneficiarios, la medida agiliza el acceso al transporte gratuito ante la crisis del sector, garantizando la asistencia escolar y la vigencia del beneficio.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya habilitó el beneficio de Boleto Educativo Municipal (BEM) para cientos de alumnos. Estudiantes de todos los niveles serán beneficiarios de los pasajes gratuitos diarios que otorga el municipio para poder asistir a los establecimientos educativos. Pero, aunque la entrega y habilitación del programa venía haciéndose según orden alfabético, a partir de la semana próxima habrá una nueva disposición.
Los estudiantes que no hubieren retirado todavía su SUBEM –la tarjeta que fusiona la SUBE con el BEM–, todavía están a tiempo de hacerlo. Desde este lunes 13 de abril, podrán acercarse a la Dirección de Respuesta Rápida de la Municipalidad –San Lorenzo 1270– para habilitar sus dos pasajes diarios.
Cómo continúa la entrega del Boleto Educativo Municipal
Desde esta semana, el beneficio se habilitará a los interesados que cumplan las condiciones requeridas, pero sin orden alfabético. Los estudiantes de nivel terciario, universitario, secundario y primario podrán asistir a la Dirección de lunes a viernes de 8 a 18 para activar su beneficio en la tarjeta que utilicen o recibir un plástico nuevo.
Para acceder al programa, los estudiantes deben llevar el último ejemplar de su DNI, constancia de alumno regular, libreta y la tarjeta SUBE utilizada el año anterior, en caso de haber sido beneficiados previamente. Los pasajes se otorgarán únicamente a quienes tengan domicilio en San Miguel de Tucumán y asisten a instituciones que también pertenezcan a la capital.
El plástico se entrega de manera totalmente gratuita tanto para los nuevos beneficiarios como para los que necesiten reponer la tarjeta por rotura o pérdida. Se recuerda a los estudiantes que ya poseían la tarjeta el año pasado, que la actualización del BEM es un requisito indispensable para mantener el beneficio durante el 2026.
Hasta el momento, el programa SUBEM benefició a más de 33.600 alumnos de nivel terciario, universitario, secundario y primario que residen en San Miguel de Tucumán y asisten a establecimientos públicos ubicados en la capital tucumana.