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Transporte, en crisis: concejales alertan que “no puede terminar otra vez en un aumento del boleto”

José María Canelada y Gustavo Cobos solicitaron la intervención del gobernador y la intendenta ante el conflicto con las empresas.

Transporte, en crisis: concejales alertan que “no puede terminar otra vez en un aumento del boleto” ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los concejales tucumanos Canelada y Cobos advirtieron hoy que la crisis del transporte público en la capital no debe derivar en un nuevo aumento del boleto de colectivos.
  • Ante el conflicto empresarial, los ediles exigen que la intendencia envíe pliegos de licitación para regularizar el servicio y mejorar de forma integral frecuencias y unidades.
  • El reclamo busca evitar que el usuario financie el déficit. Se espera que una mesa de trabajo técnica defina un nuevo modelo de transporte sostenible y eficiente para la región.
Resumen generado con IA

Ante la creciente tensión en el sistema de transporte público de pasajeros, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan las empresas de colectivos y advirtieron que “todo indica que estamos frente a una nueva antesala de aumento del boleto”.

“El conflicto que hoy expresan los empresarios no es nuevo. Lo que preocupa es que, por antecedentes que los tucumanos conocen bien, este tipo de situaciones suele terminar poniendo otra vez la discusión sobre el boleto sobre la mesa”, señalaron. 

En ese sentido, reclamaron la intervención inmediata del gobernador y de la intendenta de San Miguel de Tucumán, convocando a todos los actores del sistema: Estado provincial, municipal, empresas, trabajadores y sectores técnicos.

“Esto no se resuelve con parches ni con decisiones aisladas. Hace falta una mesa de trabajo seria, urgente y con todos los sectores sentados, antes de que el conflicto escale”, afirmaron. 

En esa línea, remarcaron que el problema de fondo es estructural y que la provincia sigue sin definir un rumbo claro en materia de transporte público. 

“Hace años que Tucumán discute lo mismo sin resolver nada de fondo. Necesitamos saber cuál es el modelo de transporte que se quiere implementar: con qué reglas, con qué exigencias y con qué objetivos”, plantearon.

Envío de pliegos

Además, insistieron en la necesidad de avanzar en la regularización integral del sistema, comenzando por el envío de los pliegos de licitación. 

“Le pedimos a la intendenta que envíe de manera urgente los pliegos para licitar el servicio. Es la única forma de ordenar el sistema, exigir mejores unidades, aumentar frecuencias y rediseñar recorridos acorde a la realidad actual de la ciudad”, indicaron.

Finalmente, Canelada y Cobos fueron enfáticos en rechazar que la salida vuelva a recaer sobre los usuarios.“El aumento del boleto no puede ser la solución automática a cada crisis. Tucumán necesita un sistema de transporte que funcione mejor, no uno que sea cada vez más caro y cada vez peor”, concluyeron.

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