Cronograma de entrega del boleto estudiantil de esta semana: ¿cuándo debés retirar el tuyo?

Resumen de nota
- San Miguel de Tucumán inicia este lunes 6 de abril la entrega del Boleto Educativo Municipal en San Lorenzo 1270, otorgando viajes gratis a alumnos de escuelas públicas capitalinas.
- El cronograma se organiza por la letra inicial del apellido para agilizar el trámite. Los beneficiarios deben presentar DNI, constancia de alumno regular y su tarjeta SUBE previa.
- Esta medida alcanza a miles de estudiantes de todos los niveles, buscando asegurar la asistencia escolar y reducir costos de transporte durante el ciclo lectivo 2026 en la capital.
Con la vuelta a las clases, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán mantiene vigente la distribución del Boleto Educativo Municipal para los estudiantes que residen y asisten a instituciones públicas en la capital. El programa ya beneficia a miles de alumnos de todos los niveles, desde el primario hasta el universitario, garantizando la movilidad gratuita durante el ciclo lectivo 2026.
A partir de este lunes 6 de abril, comienza un cronograma de entrega organizado según la letra inicial del apellido para agilizar la atención de los beneficiarios. Los estudiantes necesitan presentar su DNI original, la constancia de alumno regular o ingresante y la tarjeta SUBE utilizada en el periodo anterior si corresponden a una renovación.
Todo sobre la entrega del BEM para estudiantes
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa con la distribución del Boleto Educativo Municipal (BEM), que hasta el momento benefició a alumnos de nivel terciario, universitario, secundario y primario que residen en San Miguel de Tucumán y estudian en establecimientos públicos ubicados en la capital tucumana.
El trámite de solicitud por primera vez o renovación del beneficio se realiza los días hábiles, de 8 a 18, en la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270.
A partir del lunes 6 de abril, el cronograma de entrega para todos los alumnos (nivel universitario, terciario, secundario y primario), es el siguiente:
- Lunes 6 de abril: apellidos que comienzan con A, B y C
- Martes 7 de abril: D, E, F y G
- Miércoles 8 de abril: H, I, J, K, L y M
- Jueves 9 de abril: N, Ñ, O, P y Q
- Viernes 10 de abril: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Items a tener en cuenta para retirar el BEM
Según informó la Municipalidad:
- Los estudiantes deben llevar último ejemplar de DNI, constancia de alumno regular, libreta y la tarjeta SUBE que utilizaron el año anterior en caso de haber sido beneficiarios del BEM.
- El programa SUBEM (SUBE+BEM) permite viajar gratis en ómnibus urbanos (de la 1 a la 19) durante el ciclo lectivo 2026.
- El plástico se entrega de manera totalmente gratuita tanto para los nuevos beneficiarios como para los que necesiten reponer la tarjeta por rotura o pérdida.
- Se recuerda a los estudiantes que ya poseían la tarjeta el año pasado, que la actualización del BEM es un requisito indispensable para mantener el beneficio durante el 2026.