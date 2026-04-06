Cronograma de entrega del boleto estudiantil de esta semana: ¿cuándo debés retirar el tuyo?

Con la vuelta a las clases, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán mantiene vigente la distribución del Boleto Educativo Municipal para los estudiantes que residen y asisten a instituciones públicas en la capital. El programa ya beneficia a miles de alumnos de todos los niveles, desde el primario hasta el universitario, garantizando la movilidad gratuita durante el ciclo lectivo 2026.