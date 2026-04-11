Vuelve "La Peña de Morfi" con Carina Zampini y Diego Leuco: quiénes serán los primeros invitados

La Peña de Morfi, el clásico programa dominical de Telefe que comina cocina y música, regresa para dar inicio a su décima temporada con la conducción de Carina Zampini y Diego Leuco.
El estreno de la nueva temporada está previsto para este domingo 12 de abril a las 13, con una grilla de artistas invitados de primer nivel.
Entre las presencias musicales confirmadas se encuentran Destino San Javier, que aportará su repertorio folklórico, y el siempre convocante Chaqueño Palavecino. También dirán presente Valeria Lynch y Alejandro Lerner, quienes repasarán algunos de sus clásicos más pedidos por el público.
La tarde televisiva se completará con la participación de Ángela Leiva y la banda Ráfaga, que le pondrán ritmo de cumbia al esperado regreso del programa.