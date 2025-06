Joaquín Parolo, el tucumano que conmovió a Queen, la rompió en La Peña de Morfi

Queen ha tenido una influencia profunda en la vida de Joaquín. Él mismo relata: "Queen me encanta desde que tengo memoria, porque en mi casa no solamente se escuchaba a Charly García. Lo poco en inglés que se escuchaba, era Queen y siempre estuvo presente en mi vida". Los recuerdos del artista aficionado con la banda británica continúan: "Mi papá tuvo durante muchos años el mismo tono de llamada en su celular, que era la canción ‘Don't Stop Me Now’ y cada vez que sonaba, yo decía: ‘¡Qué hermoso suena!’".