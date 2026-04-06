Vuelve "La Peña de Morfi" a Telefe: quién es la famosa actriz que reemplazará a Lizy Tagliani

Resumen de nota
- Telefe anunció el regreso de La Peña de Morfi con Carina Zampini y Diego Leuco en la conducción, renovando el clásico dominical por sus diez años al aire en la pantalla argentina.
- El cambio se oficializó vía redes sociales. Zampini reemplaza a Lizy Tagliani, quien deja el ciclo junto al periodista Ariel Rodríguez tras una década en el programa de Telefe.
- La nueva temporada apuesta a fidelizar la audiencia dominical mediante una renovación de figuras, manteniendo la esencia de música y cocina en vivo que inició Gerardo Rozín.
Telefe comenzó a promocionar la esperada vuelta de La Peña de Morfi, el clásico programa dominical que en 2026 celebra sus 10 años al aire y promete renovar su propuesta con grandes recetas y música en vivo. A través de sus redes sociales, el canal compartió la primera promo en la que se puede ver a todo el equipo que formará parte de esta nueva etapa.
Desde la señal destacaron el espíritu del ciclo: “La Peña de Morfi se renueva, pero a la vez mantiene las tradiciones que nos llevaron a cumplir 10 años”. En esa misma publicación, Lizy Tagliani, conductora saliente, le deseó éxito a Carina Zampini, quien vuelve al ciclo.
De cara al regreso, la nueva temporada tendrá como figuras principales a Zampini y Diego Leuco, en el marco de los festejos por el aniversario del ciclo. Sin embargo, en los días previos también se confirmaron importantes ausencias.
La baja de Lizy Tagliani es una de las más resonantes, aunque podría encarar un nuevo formato dentro de Telefe. A esto se suma la salida de Ariel Rodríguez, histórico periodista deportivo del programa desde sus inicios junto a Gerardo Rozín.
Fue el propio Rodríguez quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje cargado de emoción: “Hasta acá llego en la Peña. Fueron 10 años increíbles, con muchas emociones. ¡Gracias, Gera! Parece hoy, cuando en el programa diario, me dijiste: ‘Venís el domingo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que acá pero los domingos, y te necesito...’ Ahí empezamos”.
En su despedida, también agradeció a las autoridades del canal y a la productora: “Gracias Telefe y todo Corner. Gracias a los artistas que no conocía, con los que hoy, después de tantos años, tengo una muy buena relación. Me quedan muchos amigos. Y el recuerdo de todo lo vivido. Fui feliz en cada Peña de Morfi. Los voy a extrañar. ¡Vamos!”.
La publicación generó múltiples reacciones entre sus compañeros. Diego Leuco le escribió: “Sos un tipazo, Pepi. Abrazo enorme”. Por su parte, Alejandro Grandinetti comentó: “Abrazo grande, Ariel querido. Fue un gusto conocerte y compartir trabajo con vos”, mientras que Santiago Giorgini expresó: “Pepi, querido… La Peña te va a extrañar”.
Con cambios, emociones y nuevas figuras, La Peña de Morfi se prepara para volver a la pantalla con una temporada especial que buscará conquistar nuevamente a la audiencia de los domingos.