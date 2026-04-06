Vuelve "La Peña de Morfi" a Telefe: quién es la famosa actriz que reemplazará a Lizy Tagliani

En su despedida, también agradeció a las autoridades del canal y a la productora: “Gracias Telefe y todo Corner. Gracias a los artistas que no conocía, con los que hoy, después de tantos años, tengo una muy buena relación. Me quedan muchos amigos. Y el recuerdo de todo lo vivido. Fui feliz en cada Peña de Morfi. Los voy a extrañar. ¡Vamos!”.