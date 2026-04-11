Envuelto en llamas: así se vio desde adentro el regreso del cohete Orion a la Tierra

Este viernes la comunidad que siguió de cerca la vuelta de la cápsula Orion a la Tierra vivió un momento alarmante cuando, segundos antes de amerizar en el océano Pacífico, empezaron a verse chispas y fuego en la nave. Mas no se trató de un desperfecto, sino de un estado previsto por la NASA. El verdadero espectáculo de fuego se vivió mucho más arriba, alejado de los ojos humanos, cuando estando a kilómetros sobre la tierra, la nave alcanzó una velocidad de kilómetros por hora.