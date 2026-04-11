“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

El gobernador Osvaldo Jaldo concentra todas las miradas (aunque no es el único que piensa en ese permanecer). El tranqueño manifestó esta semana en el programa Los Primeros que no tenía decidido aún pelear por otro período, pero que estaba en condiciones de hacerlo. No es una respuesta azarosa. Ninguna que sale de la boca del mandatario lo es. Porque en esas palabras y en ese “pero” están las claves del mensaje que envió para los propios y los ajenos.