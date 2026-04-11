Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

A través de las redes sociales, familiares difundieron un mensaje en el que solicitan colaboración para dar con estos objetos, considerados clave para preservar recuerdos personales. Entre ellos, mencionan un iPhone 13 Pro Max blanco con funda roja. Además, Solana llevaba puestos tres anillos: una alianza de matrimonio, otro de compromiso de oro con una flor de cuatro pétalos blancos y uno con sus iniciales. Según relataron, bomberos que trabajaron en el lugar indicaron que los objetos permanecían en su poder durante las tareas iniciales, pero que luego no volvieron a ser vistos tras el retiro de los cuerpos. La búsqueda se suma como un nuevo capítulo en medio del pesar por sus decesos. Quienes tengan datos pueden comunicarse al número difundido en una publicación en las redes sociales: 381-5701505, de Gugu Albornoz. Se insistió en la importancia de cualquier información que permita recuperar pertenencias que son parte de una historia que se truncó hace pocos días.