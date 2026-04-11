Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

Del dolor, pasaron al estupor y la indignación. Mientras atraviesan el duelo por la muerte de Solana Albornoz y Mariano Robles, ocurrido durante el último temporal en Tucumán, el entorno más cercano del joven matrimonio enfrenta una nueva angustia ante la falta de respuestas por las pertenencias desaparecidas de la mujer y por las señales inquietantes en su teléfono celular.
La tragedia ocurrió en un deteriorado camino de Tafí Viejo, ubicado en Villa Nueva Italia a la altura del kilómetro 1.301 de la ruta 9, que carece de señalización y sufrió nuevos daños con las recientes tormentas. En esa zona encontraron el auto de Solana y Mariano, arrastrado por una correntada por la creciente.
Agostina Budeguer, la joven que inició la búsqueda de la pareja tras no responder los mensajes, explicó a LA GACETA que todavía persisten dudas e inquietudes que aún no tienen respuesta. “Nadie nos dice nada. No aparecen las cosas y con el teléfono de Solana pasó algo extraño. Se prendió, pero después no volvimos a tener noticias”, advirtió. Según detalló, si bien algunas pérdidas podrían explicarse por el arrastre de la fuerza del agua durante el temporal del sábado, hay otros elementos faltantes que llevaban los fallecidos que generan sospechas sobre su destino. “La mochila no la pedimos porque se la pudo haber llevado la corriente; y con el celular de Mariano puede haber pasado lo mismo. Pero alguien tuvo que haber agarrado el de Sol y prenderlo, porque le llegaron mensajes hasta las 3.30 de la madrugada del domingo”, señaló.
Además, cuestionó la ausencia de ciertos objetos de valor entre lo entregado a los deudos. “Realmente no puedo creer cómo alguien no genera empatía y devuelve las cosas. Y los anillos… qué casualidad que justo los que faltan son los de oro. Solo nos devolvieron el de acero quirúrgico”, describió.
Pedido público
Allegados a la pareja iniciaron ayer una campaña para recuperar pertenencias personales de la mujer que desaparecieron tras su muerte. El pedido apunta especialmente a un teléfono celular y a tres anillos que, según indicaron, tendrían más valor emocional que económico.
A través de las redes sociales, familiares difundieron un mensaje en el que solicitan colaboración para dar con estos objetos, considerados clave para preservar recuerdos personales. Entre ellos, mencionan un iPhone 13 Pro Max blanco con funda roja. Además, Solana llevaba puestos tres anillos: una alianza de matrimonio, otro de compromiso de oro con una flor de cuatro pétalos blancos y uno con sus iniciales. Según relataron, bomberos que trabajaron en el lugar indicaron que los objetos permanecían en su poder durante las tareas iniciales, pero que luego no volvieron a ser vistos tras el retiro de los cuerpos. La búsqueda se suma como un nuevo capítulo en medio del pesar por sus decesos. Quienes tengan datos pueden comunicarse al número difundido en una publicación en las redes sociales: 381-5701505, de Gugu Albornoz. Se insistió en la importancia de cualquier información que permita recuperar pertenencias que son parte de una historia que se truncó hace pocos días.