Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

Lo que nos queda por estas horas es una pieza más en el mapa de andamios, vallas y cortes propios del microcentro. Paisaje que de tan conocido se tornó natural, consecuencia de la comprobada tendencia tucumana a mirar cómo los edificios históricos se deterioran hasta llegar al límite. Recién entonces, frente a la evidencia de un trozo de mampostería que se precipita sobre la calle, aparece el apuro por atajar la pelota. Pero a esa altura la desidia ya gritó el gol. El ejemplo más contundente en este sentido es la ex sede de Rentas, en San Martín y Maipú. La buena noticia es que la Caja Popular, al cabo de meses de inacción, parece dispuesta a hacerse cargo de las obras de refacción. El proyecto ya fue aprobado -con un par de observaciones- por la Comisión de Patrimonio. ¿Será que en un futuro no muy lejano podremos volver a circular con normalidad por esa cuadra? “A cruzar los dedos”, decía el inolvidable Riverito.