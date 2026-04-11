Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, rompió el silencio sobre su internación

Otra de las versiones de los hechos apuntó contra Cubero, de quien se dijo que no pasó tiempo con Allegra durante los tres días que estuvo internada. Pero la adolescente se encargó de desmentir todos los rumores. En paralelo, empezaron a circular rumores sobre una mala relación entre Micaela Viciconte, actual pareja de Cubero, y las hijas del exmatrimonio. Estas historias se alimentaron cuando, consultada por “Puro Show”, Viciconte eligió no hablar de las hijas de Cubero y Neumann.