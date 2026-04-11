Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, rompió el silencio sobre su internación

Resumen para apurados
- Allegra Cubero defendió a sus padres, Nicole Neumann y Fabián Cubero, tras ser internada por una alergia el pasado fin de semana, desmintiendo rumores sobre falta de acompañamiento.
- La adolescente aclaró que ambos estuvieron presentes durante su estadía clínica, rebatiendo versiones de abandono y críticas mediáticas hacia la modelo por sus dichos sobre las vacaciones.
- El descargo busca frenar la exposición mediática del conflicto familiar y resalta la madurez de la joven ante las constantes acusaciones públicas entre sus progenitores y parejas.
El fin de semana pasado, Allegra Cubero, hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, debió ser internada de urgencia. Aunque más tarde trascendió que quedó en observación y luego con tratamiento por una reacción alérgica, las críticas estallaron en contra de la madre de la adolescente de 15 años.
Las primeras versiones del escándalo apuntaron contra Neumann por haber dicho que había tenido que relegar sus vacaciones por la internación de su hija. Lo que para muchos fue una responsabilización por el cuadro de salud de Allegra, para la adolescente no tuvo tal peso. Por eso, y ante las reiteradas críticas a su madre, eligió defenderla en sus redes sociales.
Otra de las versiones de los hechos apuntó contra Cubero, de quien se dijo que no pasó tiempo con Allegra durante los tres días que estuvo internada. Pero la adolescente se encargó de desmentir todos los rumores. En paralelo, empezaron a circular rumores sobre una mala relación entre Micaela Viciconte, actual pareja de Cubero, y las hijas del exmatrimonio. Estas historias se alimentaron cuando, consultada por “Puro Show”, Viciconte eligió no hablar de las hijas de Cubero y Neumann.
Allegra Cubero defendió a sus padres
En medio de una situación conflictiva y de alta sensibilidad para la familia por la salud de Allegra, sorprendió una extensa publicación que hizo la adolescente. En primer lugar, contó que su internación no estuvo motivada por nada grave. También hizo especial énfasis en que Cubero y Neumann estuvieron todos los días con ella. “Mamá venía durante todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo”, contó.
La ausencia de Neumann por las noches se debió a que debe acompañar al menor de sus hijos, que tiene un año, y Allegra entendió completamente la situación. También se despachó en contra de los periodistas que informaron erróneamente la situación y juzgaron a sus padres. “Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces sobre que mi mamá solo se quedó cinco minutos y demás. Eso es mentira”, sentenció.
También quitó responsabilidad a Neumann al asegurar que las declaraciones que la modelo había hecho sobre su fin de semana no tenían importancia. “No dijo nada malo”, señaló Allegra desde su cuenta de Instagram. “No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problemas e inventar cualquier cosa”, dijo y pidió a la gente “entrar en razón y dejar de decir cosas que no son”.