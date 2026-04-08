Fabián Cubero rompió en llanto por el conflicto con Nicole Neumann: “Hay mucha hipocresía”

“Ella siempre se puso al hombro la familia, acompaña, es muy atenta, siempre está presente con mis hijas, y parece que cualquier cosita es culpa de ella, que maltrata, que es mala persona, y la realidad es que hace ocho años que estamos juntos y sinceramente es una chica de 10. Y cualquier problema que hay siempre cae ella en la volteada y eso a mí me molesta porque es la madre de mi hijo”, agregó el padre de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Nicole, y Luca, de Viciconte.