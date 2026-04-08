Fabián Cubero rompió en llanto por el conflicto con Nicole Neumann: “Hay mucha hipocresía”

Resumen para apurados
- Fabián Cubero lloró en TV al cuestionar a Nicole Neumann por exponer la internación de su hija Allegra y criticar a Mica Viciconte tras un reciente conflicto mediático en Buenos Aires.
- El conflicto rebrotó por la internación de Allegra tras una reacción alérgica. Cubero acusó a Neumann de hipocresía y de filtrar mensajes selectivos para perjudicar a su pareja.
- Este quiebre emocional marca un nuevo pico de tensión en la disputa judicializada de los famosos. Se prevé que el cruce profundice el conflicto familiar y la exposición de las menores.
El problema de salud que afrontó Allegra Cubero generó un nuevo y fuerte conflicto en el eterno enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. El ex futbolista se molestó porque la modelo y conductora hizo público que su hija de 15 años estuvo dos días internada en un sanatorio debido a una reacción alérgica a un antibiótico.
Y Nicole estalló porque el periodista Nicolás Peralta, amigo de Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, aseguró en SQP (América) que la modelo y conductora estuvo “un par de horas” en la clínica, mientras que el ex Vélez pasó todas las noches en el centro de salud acompañando a su hija, que ya se encuentra recuperada.
“Fue todo espantoso”, “Acá las que sufren son las criaturas”, “Hay gente adulta que no sabe manejarse”, “Siguen queriendo inventar y ensuciar, problema de ellos”, y “Ya estoy acostumbrada pero también harta, que se ocupe de su vida”, fueron algunas de las frases de Nicole, que expresó todo su malestar por lo sucedido, apuntando contra su ex y Viciconte.
Ahora llegó la respuesta de Cubero, que se mostró muy dolido por los dichos de la modelo, principalmente por las críticas que volvió a recibir Viciconte, madre de su hijo menor, Luca.
En diálogo con A la Tarde, Cubero realizó fuertes declaraciones y se mostró visiblemente afectado por la situación, al punto de quebrar en llanto. “Yo no hablé nada de este tema. Todo surgió a raíz de la historia que subió Nicole por un malestar por no poder irse de vacaciones por la internación de la hija. Yo no lo comparto”, inició, responsabilizando a su ex de que su familia haya vuelto al centro del debate mediático.
“Este tema disparó para cualquier lado. A mí no me gusta hablar mal de la madre de mis hijas, pero a veces no queda otra... Pero tampoco me gusta que hablen mal de la madre de mi hijo, que es Mica en este caso”, lamentó, defendiendo a su pareja.
“Ella siempre se puso al hombro la familia, acompaña, es muy atenta, siempre está presente con mis hijas, y parece que cualquier cosita es culpa de ella, que maltrata, que es mala persona, y la realidad es que hace ocho años que estamos juntos y sinceramente es una chica de 10. Y cualquier problema que hay siempre cae ella en la volteada y eso a mí me molesta porque es la madre de mi hijo”, agregó el padre de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Nicole, y Luca, de Viciconte.
Visiblemente conmovido, Cubero profundizó: “Lloro porque es la madre de mi hijo y ya me cansó la situación. Me duele en general, se filtran mensajes que no tienen que filtrarse, solo se muestran los mensajes buenos, no los agresivos para conmigo y mi pareja. Hay mucha hipocresía”.
El ex futbolista también se refirió al rol de Peralta, a quien definió “como parte de mi familia”, y aseguró que el periodista contó lo que sucedió. “Nico no tiene nada que ver y se le cae a él. Siempre se le está viendo cómo pegarle a Mica. Yo también recibí mensajes agresivos”, sostuvo.
Por último, Cubero lamentó el impacto mediático del conflicto: “Todo este revuelo fue innecesario”.