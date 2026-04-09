Nicole Neumann rompió el silencio y enfrentó los rumores de separación de Manu Urcera

Resumen para apurados
- Nicole Neumann desmintió los rumores de separación de Manu Urcera mediante un mensaje al periodista Camilo García, asegurando recientemente en los medios que la versión es falsa.
- La modelo aclaró que su hija Allegra recibió el alta tras una alergia y desestimó el conflicto con su ex, Fabián Cubero, por la organización de los 15 años de la adolescente.
- El caso expone la persistente tensión mediática entre Neumann y Cubero. Se espera que la modelo mantenga su postura de no confrontación pública pese a los reclamos del exfutbolista.
Nicole Neumann rompió el silencio y desmintió los rumores de separación de Manu Urcera que surgieron en las últimas horas y fue contundente. A través de un mensaje enviado al panelista Camilo García, la modelo aclaró la versión con un categórico: "no es verdad".
En ese contexto, también llevó tranquilidad sobre la salud de su hija Allegra Cubero tras el revuelo que generó su internación: "Mi hija está súper, nunca fue nada grave, solo le pasaron medicación por vena y controlada por una alergia. El domingo a la mañana ya le habían dado el alta".
La internación por unos días de la menor por un pequeño inconveniente de salud destapó un nuevo episodio en la guerra entre Neumann y Fabián Cubero.
Tras el testimonio del ex futbolista en el programa A la Tarde, donde se lo vio visiblemente afectado por la situación en que se ve implicada constantemente su pareja Mica Viciconte en medio de la tensión con su ex, quien habló fue Nicole en una nota con Intrusos (América). "Yo no escucho, acabo de salir del streaming y no miré ni pienso mirar. Estoy en otra, yo sé qué hago y no hago por mis hijas", afirmó la modelo.
Además, se refirió al revuelo generado en torno a la internación de su hija: "Me parece un delirio el tema de la competencia de padres, absolutamente ridículo y mi hija ya se expresó de eso y desterró todo mito o mentira acerca del tema y no hay mucha más vuelta que darle".
"Son chicas y no da que tengan que sentirse en el apuro de aclarar nada ni defender a nadie", continuó.
En ese marco, también aclaró que no existe ningún acuerdo previo con Fabián Cubero que le impidiera organizar por su cuenta la fiesta de 15 de Allegra, tema que generó controversia.
"No había ningún arreglo. Lo del viaje lo hablé yo con Alu, que es lo que tuvimos ganas en ese momento, después hablamos con mi hija lo de la fiesta e hicimos lo que teníamos ganas como corresponde, fin", aseguró.
Consultada sobre las declaraciones de Cubero, quien sostuvo que Mica Viciconte queda en la historia como “la mala de la película”, Nicole Neumann optó por no profundizar: hizo un gesto con su cara y se retiró. "No me interesa nada, no es mi tema, nada que contar de verdad", concluyó.