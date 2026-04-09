Nicole Neumann rompió el silencio y enfrentó los rumores de separación de Manu Urcera

Tras el testimonio del ex futbolista en el programa A la Tarde, donde se lo vio visiblemente afectado por la situación en que se ve implicada constantemente su pareja Mica Viciconte en medio de la tensión con su ex, quien habló fue Nicole en una nota con Intrusos (América). "Yo no escucho, acabo de salir del streaming y no miré ni pienso mirar. Estoy en otra, yo sé qué hago y no hago por mis hijas", afirmó la modelo.