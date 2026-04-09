Vouchers Educativos 2026: ¿cómo saber si mi solicitud fue aprobada?

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, inició la tercera edición del Programa de Vouchers Educativos 2026. Esta asistencia financiera mensual busca apoyar a las familias que envían a sus hijos a instituciones privadas con un aporte estatal superior al 75%. El foco principal del sistema permite que los responsables sigan el estado de su trámite de manera digital para confirmar la aprobación del beneficio.