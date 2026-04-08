Cómo anotarse a los Vouchers Educativos 2026: requisitos, fechas y quiénes pueden acceder

La ayuda económica se dirige específicamente a hogares con ingresos mensuales inferiores a siete salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio apunta a hogares cuyos ingresos no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles y que tengan menores de hasta 18 años escolarizados en establecimientos privados con al menos un 75% de aporte estatal. Esta asistencia funciona como un alivio monetario temporal diseñado para costear una fracción de las cuotas escolares.