Cómo anotarse a los Vouchers Educativos 2026: requisitos, fechas y quiénes pueden acceder

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano abrió en Argentina la inscripción a los Vouchers Educativos 2026, vigente hasta el 30 de abril para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas.
- Aplica a hogares con ingresos menores a siete salarios mínimos y alumnos en colegios con 75% de aporte estatal. El trámite es digital y requiere registro en la plataforma Mi Argentina.
- La medida busca mitigar el costo de las cuotas escolares hasta diciembre de 2026. El beneficio está sujeto a la regularidad del alumno y a la validación de datos por parte de ANSES.
El Ministerio de Capital Humano inició el proceso de inscripción para el Programa de Asistencia Vouchers Educativos correspondiente a 2026. Según lo estipulado en el Boletín Oficial de la República Argentina, los interesados disponen de tiempo para completar el registro hasta el 30 de abril de 2026.
La ayuda económica se dirige específicamente a hogares con ingresos mensuales inferiores a siete salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio apunta a hogares cuyos ingresos no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles y que tengan menores de hasta 18 años escolarizados en establecimientos privados con al menos un 75% de aporte estatal. Esta asistencia funciona como un alivio monetario temporal diseñado para costear una fracción de las cuotas escolares.
Requisitos para acceder a los Vouchers Educativos
Para acceder a los Voucher Educativos debés:
- Ser argentino o extranjero con residencia legal mínima de dos años
- Tener ingresos familiares que no superen los siete salarios mínimos
- Contar con hijos que asistan a instituciones privadas con aporte estatal igual o superior al 75%
Deberás brindar datos del adulto responsable, de los menores a cargo y de la escuela a la que asisten. Es importante contar con:
- Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo.
- Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.
- Tu CBU actualizado en Mi ANSES.
- Estar registrado en Mi Argentina
El trámite de inscripción se gestiona íntegramente de manera digital mediante una declaración jurada que incluye datos personales y económicos de los interesados. Posteriormente, la Secretaría de Educación realiza la evaluación de cada caso particular para determinar su aprobación. Una vez otorgado, ANSES efectúa los depósitos mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales, con una vigencia que se extiende hasta diciembre de 2026.
Existen causas específicas que provocan la interrupción de esta asistencia económica, tales como el vencimiento del período de inscripción o la pérdida de la condición de alumno regular. También se contempla la baja ante el incumplimiento en el pago de tres cuotas consecutivas, la renuncia voluntaria del titular o el fallecimiento del estudiante beneficiario.