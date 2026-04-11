Debate en Tucumán: “No todos los edificios viejos pueden ser parte del patrimonio”

En relación con el edificio de Mendoza al 200, Díaz aclaró que no integra ese listado. “Ese edificio no estaba incorporado, pero tengo entendido que tenía una protección municipal, aunque no puedo confirmarlo. Es un edificio antiguo, con historia e identidad, pero no fue incorporado al listado. Primero, porque no fue solicitado, y segundo, porque para ello se debe realizar una evaluación con fundamentos. No todos los edificios viejos pueden ser parte del patrimonio, deben pasar por una evaluación de una comisión técnica para confirmarlo o no”, afirmó.