Debate en Tucumán: “No todos los edificios viejos pueden ser parte del patrimonio”

Resumen para apurados
- Osvaldo Díaz, titular de Patrimonio de Tucumán, explicó hoy por qué no todo edificio viejo es protegido tras desprendimientos en Mendoza 281 que obligaron a cortar el tránsito.
- La ley provincial exige evaluaciones técnicas para la protección. El mantenimiento privado es obligatorio y costoso, agravándose el deterioro por el desuso y materiales inadecuados.
- El suceso impulsa la fiscalización de estructuras en riesgo y la preservación de la identidad urbana. Se habilitaron líneas de Defensa Civil para denunciar fachadas peligrosas.
El tránsito permanecerá interrumpido en la intersección de Mendoza y Virgen de la Merced, tras la denuncia por desprendimiento de mampostería en la fachada del edificio ubicado en Mendoza 281, donde se detectaron riesgos de nuevos desprendimientos.
La zona, caracterizada por un intenso movimiento diario, permanece completamente vallada. Comerciantes, vecinos y transeúntes habituales debieron modificar sus recorridos ante una situación que expone el deterioro de algunas construcciones en áreas céntricas.
La mirada patrimonial
A partir de este episodio, LG Play consultó a Osvaldo Díaz, director de Patrimonio del Ente de Cultura y arqueólo, sobre el estado de los edificios antiguos y los criterios que determinan su protección. El funcionario explicó que no todas las construcciones con antigüedad forman parte del patrimonio provincial.
“Desde el año 2005, con la sanción de la Ley 7.500 y con las modificaciones posteriores como la Ley 8.645, se han incorporado al patrimonio de la provincia algunos edificios de diferentes procedencias, como casas, bancos y estaciones de trenes, con valor histórico, a pedido de la comisión de cultura de la Legislatura o de la comisión de Patrimonio Cultural de la Provincia para proteger estos inmuebles”, dijo.
En relación con el edificio de Mendoza al 200, Díaz aclaró que no integra ese listado. “Ese edificio no estaba incorporado, pero tengo entendido que tenía una protección municipal, aunque no puedo confirmarlo. Es un edificio antiguo, con historia e identidad, pero no fue incorporado al listado. Primero, porque no fue solicitado, y segundo, porque para ello se debe realizar una evaluación con fundamentos. No todos los edificios viejos pueden ser parte del patrimonio, deben pasar por una evaluación de una comisión técnica para confirmarlo o no”, afirmó.
Responsables y costos
El funcionario subrayó que el mantenimiento de los inmuebles privados recae en sus propietarios, aun cuando se trate de construcciones antiguas o con algún tipo de valor histórico. “En el caso de edificios privados, los dueños son los responsables de su mantenimiento. Lo que hacemos desde el Estado es advertir el riesgo en la parte externa de la fachada de algún edificio y comunicárselo al dueño”, explicó.
Díaz también se refirió a los costos que implica conservar este tipo de edificaciones. “Mantener un edificio con valor patrimonial es un poco más caro porque requiere materiales de mayor valor. Muchas de las fachadas de los edificios que forman parte del registro tienen piedra París en su construcción y, muchas veces, no hay voluntad de consultar cómo mantener estos edificios y se termina rellenando con materiales mucho más baratos que no funcionan”, sostuvo.
A su vez, remarcó que las intervenciones deben respetar características originales. “En cuanto a la intervención de las carpinterías pasa lo mismo. Este trabajo es más caro porque requiere un tiempo más largo de intervención y, además, hay que hacerlo casi artesanalmente en muchos casos”, agregó.
Desuso y deterioro
El funcionario advirtió que uno de los principales problemas radica en el abandono de los inmuebles. Según explicó, la falta de uso acelera los procesos de deterioro y complica las tareas de conservación.
“Es complicado que los edificios históricos y viejos sin uso se mantengan. Es necesario que estén en uso. Hay muchas actividades que se pueden realizar sin afectar los valores por los cuales fueron declarados patrimonio. Si hay interés por conservarlos, a Tucumán le quedan muy pocos edificios con valor histórico patrimonial, así que es fundamental que eso se realice”, señaló.
Estado de los proyectos
También mencionó que existen proyectos de recuperación en análisis para otros inmuebles, aunque aclaró que los tiempos dependen de distintos factores. “Estos proyectos de recuperación y restauración, luego de ser aprobados, entraron en una instancia de licitación que no se iba a demorar mucho, pero como estamos en período de lluvia estos inmuebles se ven mucho más afectados, por lo que se debe esperar la época más seca”, indicó.
Inmuebles en mal estado: canales de denuncia
Se encuentran habilitados canales de denuncia para alertar sobre inmuebles con riesgo de derrumbe, en el marco de las acciones preventivas que llevan adelante la Dirección de Catastro y Defensa Civil.
Los ciudadanos pueden escribir a través de la línea de WhatsApp 3813647181. También está disponible el número 103 de Defensa Civil, que funciona como vía directa para reportar emergencias. El objetivo es detectar a tiempo situaciones que puedan representar un peligro ciudadanos y permitir la intervención rápida.